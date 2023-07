Andrzej Duda kilkoma słowami narobił PiS-owi kłopotów. Rozgoryczenie w sztabie

Szczyt NATO w Wilnie odbył się w dniach 11-12 lipca. Skupiono się na odstraszaniu Rosji, wsparciu dla Ukrainy i rozszerzeniu Paktu o Szwecję. Na trzy miesiące przed wyborami w Polsce wszystko jest polityką i może mieć wpływ na kampanię oraz wynik samego głosowania. Szczyt NATO również. Zwłaszcza że obóz PiS stale przekonuje, że najważniejsze jest dla niego - to już mantra - "bezpieczeństwo Polski i Polaków".

Z perspektywy kampanijnego interesu PiS wypowiedź prezydenta jest zgrzytem. Andrzej Duda - w ocenie sztabowców PiS - w ostatnich dniach ma słabszy czas. Jak słyszymy z partyjnej centrali obozu rządzącego, prezydent wręcz PiS-owi zaszkodził swoimi słowami ze szczytu NATO w Wilnie. Zacytujmy go jednak szerzej, a nie tylko tych kilka słów, które odbiły się echem w mediach i na Nowogrodzkiej.

Prezydent został zapytany, co Polska na tym szczycie chce "załatwić" dla siebie. Odpowiedział, że "Polska na szczycie NATO jest częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Sojusz musi być jednością. Polska nie załatwia nic dla siebie, tylko dla NATO, dla wschodniej flanki NATO, także dla państw bałtyckich, dla innych państw, które są naszymi sąsiadami w tej wschodniej części. Dbamy także o interesy naszego sąsiada, Ukrainy, który jest od ponad roku w stanie wojny, bo broni się przed brutalną rosyjską agresją. Będziemy czynili wszystko, żeby zapewnić pokój. W naszym interesie jest to, żeby Rosja musiała wycofać się, opuścić okupowane terytoria Ukrainy, żeby przywrócony został prymat prawa międzynarodowego

- odparł Duda. Oczywiście, dla prezydenta zabieganie o interesy Paktu i wymienionych sąsiadów, w tym zwłaszcza Ukrainy, wpisuje się w polskie bezpieczeństwo, ale jednak nie wybrzmiało to wprost. O to w PiS były do niego pretensje.

Tuż po szczycie Duda starał się odkręcać swoją wypowiedź, że "Polska nie załatwia nic dla siebie". - Jeżeli ktoś pyta "co dla Polski?", to zawsze mówię, że dla Polski owszem, ale bardziej dla wschodniej flanki, bo tak NATO na to patrzy - dodawał. Mówił też o "naszym uzysku" oraz "polskim punkcie widzenia". Wskazywał też zwłaszcza na "przełomową decyzję" o przyjęciu planów obronnych, czyli zatrzymania agresji rosyjskiej już na granicach, by w Polsce nie było ryzyka powtórki z Buczy. A o perspektywie Ukrainy w NATO mówił jako "istotnym wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski". Widać więc, że chciał odejść od niefortunnej wypowiedzi z początku szczytu.



- Po szczycie NATO i rocznicy rzezi wołyńskiej prezydent jest osłabiony. Kampanijnie nic nam nie dał, a może nawet straciliśmy przez niego - słyszymy od ważnego polityka obozu rządzącego.

Rzeź wołyńska. "W Ukrainie leży 55 tys. niepochowanych ciał Polaków"

Wspomniana rocznica rzezi wołyńskiej to sprawa o dużym znaczeniu politycznym i wyborczym. Może to brzmieć cynicznie, ale kalkulacje kampanijne są bezwzględne: Wołyń jest linią, która dzieli PiS i Konfederację. - Na styku elektoratów PiS i Konfederacji ludzie mają przekonanie, że PiS jest naiwne wobec Ukrainy. Przekonanie, że dużo Ukrainie dajemy, ale nic za to nie uzyskujemy - mówi nam polityk z Nowogrodzkiej.

Konfederacja wykorzystuje każde potknięcie obozu rządzącego na odcinku ukraińskim. Oto jedna z najnowszych wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, współprzewodniczącego Konfederacji: - Od początku wojny wskazywaliśmy, że to, co robi rząd w sprawie Ukrainy, jest mało roztropne, naiwne.

Podobne słowa Konfederatów można by mnożyć. Dlatego dla PiS, słyszymy w tym obozie, ważne jest, aby nie dawać Bosakowi i Sławomirowi Mentzenowi amunicji. Nowogrodzka chciałaby, aby Konfederaci żerowali na elektoracie opozycji, a nie PiS-u.

W obozie rządzącym jest przeświadczenie, że bardzo szkodliwa jest dla nich także wciąż nierozwiązana sprawa rzezi wołyńskiej. W rocznicę "krwawej niedzieli" - 11 lipca - działania prezydenta i premiera nie były skoordynowane, a strona ukraińska nie zamanifestowała żadnego znaczącego gestu - ani na niwie politycznej, ani jeśli chodzi o wznowienie ekshumacji. Konfederacja dostała więc argument za tym, że są najtwardszymi wobec Ukrainy ws. rzezi wołyńskiej.

Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki (na terytorium Ukrainy), której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA. Tam wraz z jednym z potomków polskich mieszkańców wsi i badaczem Zbrodni Wołyńskiej doktorem Leonem Popkiem wkopał drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża i się pomodlił.

Z kolei prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski uczestniczyli we mszy świętej w łuckiej katedrze rzymskokatolickiej, w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Po modlitwie przywódcy dwóch państw postawili znicze przed ołtarzem świątyni. Jak tłumaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, strona ukraińska nie jest obecnie gotowa na dalej idące gesty.

Mimo słabszych ostatnich dni Andrzeja Dudy w centrali PiS prezydent uznawany jest jednak za przyszły atut PiS w kampanii. W sondażach zaufania społecznego często jest bowiem liderem, ma też szacunek wyborców antyPiS-owskich za postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.