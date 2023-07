Ziobro walczył w 2006 r. o zaostrzenie przepisów. To właśnie na ich mocy skazano Marikę

24-letnia Marika przed dwoma laty została skazana na 3 lata pozbawienia wolności za rozbój i próbę kradzieży tęczowej torby. Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być "wyrazem sprzeciwu" wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. Teraz 24-latka czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu. - Zleciłem przygotowanie i skierowanie o Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Jest to sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą dziewczynę, młodą kobietę wolności. To są rzeczy, które w głowie się nie mieszczą - przekonywał przed kilkoma dniami Zbigniew Ziobro. Według ministra "w jej sprawie nie było żadnego rozboju".

Do sprawy odniósł się w poniedziałek sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. - Czyn, za który sąd wymierzał karę, to był rozbój. W takiej sytuacji nie ma znaczenia wartość przedmiotu kradzionego z użyciem przemocy. Z uwagi na rażącą pogardę wobec prawa polegającą na tym, że czynu dopuszczono się publicznie, że to było zaplanowane, czyn ten był zakwalifikowany jako rozbój chuligański - wskazywał sędzia.

- To z inicjatywy, na wniosek Zbigniewa Ziobry w 2006 r. uchwalono przepisy, które przewidują, że w przypadku chuligańskiego rozboju dolna granica kary jest podwyższona o połowę. Dolną granicą kary w przypadku rozboju były 2 lata, w wyniku tej zmiany z 2006 r. dolna granica kary wynosiła 3 lata pozbawienia wolności. Taką też karę wymierzył sąd - zaznaczył.

Sprawa Mariki. "GW" publikuje uzasadnienie wyroku

- Społeczeństwo jest też wprowadzane w błąd poprzez część mediów, polityków, którzy mówią, że to była kara za szarpanie torby. To nie była żadna kara za szarpanie torby. To była kara za próbę kradzieży torby z użyciem przemocy. (...) Oskarżona, z tego co nam wiadomo, przyznała się do czynu, do tego, że chcieli torbę ukraść, by ją następnie zniszczyć. Były więc spełnione wszystkie znamiona rozboju. (...) Nie można było tej kary warunkowo zawiesić. To również przewidują przepisy Kodeksu karnego, które mówią, że można warunkowo zawiesić karę, która nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności - wskazywał Bartłomiej Przymusiński.

"Jeśli Marika została skazana za usiłowanie rozboju jako występek chuligański, to sąd ją skazał na MINIMALNĄ możliwą karę. Sąd modelowo zastosował prawo karne Ziobry. Przypominam, że polityków nie interesuje żaden skazany, a tylko zdobywanie głosów krzyczeniem o surowych karach" - skomentował na Twitterze dr Wojciech Górowski, ekspert prawa karnego z UJ.

Zbigniew Ziobro: Kara inna niż więzienie dla chuligana to bezkarność

Przypomnijmy: 9 maja 2006 r., jeszcze za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro mówił w Sejmie o rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego, wspomnianym w poniedziałek przez sędziego Przymusińskiego. - Polacy są często świadkami rozmaitych incydentów, zdarzeń o charakterze przestępczym, które naruszają ich poczucie bezpieczeństwa, a które nie spotykają się z odpowiednio szybką i adekwatną reakcją karną ze strony aparatu państwa. To, z jednej strony, budzi strach, budzi niepokój, sprawia, że wzrasta poczucie zagrożenia, z drugiej zaś, stwarza poczucie bezkarności i rozzuchwala - przekonywał Ziobro w 2006 r.

Sprawa Mariki. Sędziowie: Ziobro wprowadza opinię publiczną w błąd

- Wymierzenie chuliganowi kary innej niż pozbawienie wolności i w dodatku jeszcze warunkowe zawieszenie jej wykonania, np. kary ograniczenia wolności w zawieszeniu albo kary grzywny w zawieszeniu, naszym zdaniem równałoby się w praktyce bezkarności, zwłaszcza bezkarności w odczuciu i odbiorze społecznym - mówił polityk.

- W przeciwieństwie do obowiązującego w odniesieniu do recydywistów, a stanowiącego w praktyce fikcję, podniesienia górnej granicy kary, projekt proponuje znacznie bardziej realistyczne zaostrzenie kary wobec chuliganów przez podniesienie dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Odnosi się ono do każdego rodzaju kary - podkreślał wtedy minister sprawiedliwości. Projekt ostatecznie poparli w październiku 2006 r. posłowie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również Platformy Obywatelskiej, Samoobrony, LPR, PSL (jeden poseł był przeciw) i Ruchu Ludowo-Narodowego. Wstrzymali się posłowie SLD (jeden parlamentarzysta był przeciw).