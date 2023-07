16 lipca Adam Niedzielski został wygwizdany przez kibiców, którzy uczestniczyli w turnieju Indywidualnych Mistrzostw Polski w Pile (woj. wielkopolskie). Nie szczędzono również niecenzuralnych słów skierowanych do polityka.

Adam Niedzielski wygwizdany podczas wręczania pucharu w trakcie turnieju Indywidualnych Mistrzostw Polski w Pile

Po zakończonym turnieju minister zdrowia wraz z europosłem Ryszardem Czarneckim wręczyli zwycięzcom puchary. Niedzielski uhonorował Macieja Janowskiego, który zajął drugie miejsce, natomiast Czarnecki wręczył puchar głównemu laureatowi Bartoszowi Zmarzlikowi.

W trakcie wywołania nazwisk polityków i przekazywania nagród uczestnicy wydarzenia zaczęli gwizdać. Gdy gdy zapowiedziano Niedzielskiego, kibice krzyczeli też w jego stronę: "wy*******aj!". Polityk jednak bez większych przeszkód wręczył nagrodę.

Piła. Adam Niedzielski coraz częściej pokazuje się w Wielkopolsce

Odkąd Adam Niedzielski dowiedział się, że ma szanse zostać liderem listy PiS w okręgu pilskim i stamtąd startować do Sejmu, zaczął znacznie częściej się tam pojawiać. Uczestniczył w wielu miejscowych wydarzeniach. - Obiecuje, dary przywozi, a my co możemy? - pytali pozostali politycy PiS, cytowani przez "Gazetę Wyborczą", którzy stale prowadzą działania w Wielkopolsce.

- Niedzielski to typowy spadochroniarz, który uaktywnia się w kampanii, a my pracujemy w regionie całą kadencję - mówił jeden z lokalnych działaczy PiS w Pile. Do tej pory Niedzielski pojawił się m.in. w Pile, Damasławku, Trzciance, Międzychodzie, Nowym Tomyślu i Szamotułach.