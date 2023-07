Małopolska. Kaczyński wystąpił w patriotycznej czapce. "Przepraszam państwa, ale..."

W niedzielę Jarosław Kaczyński odwiedził Wolę Rzędzińską (woj. małopolskie), gdzie wziął udział w pikniku rodzinnym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosił również przemówienie, w trakcie którego zaatakował swoich oponentów politycznych, w tym - co oczywiste - Donalda Tuska.

Wola Rzędzińska. Jarosław Kaczyński pojawił się w patriotycznej czapce

Jarosław Kaczyński - tak jak zazwyczaj - był ubrany w koszulę, ciemny garnitur oraz krawat, jednak na głowie miał czapkę z daszkiem. Nakrycie głowy było w polskich barwach narodowych. Widniał również na nim napis "Polska" oraz godło z orłem. Do swojej stylizacji wicepremier odniósł się na początku przemówienia. Po tym, jak został przywitany słowami: "Panie premierze, jest bardzo gorąco dziś w Woli Rzędzińskiej, ale jak już pan wszedł na scenę, to temperatura sięgnęła zenitu", prezes PiS powiedział:

A właśnie. Przepraszam państwa, że w czapce, ale zalecają, żeby być w takiej temperaturze, przy takim słońcu w czapce.

Jarosław Kaczyński o Tusku i opozycji: Chłopcy w krótkich majtkach

Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zaatakował opozycję. - My jesteśmy wiarygodni. Powiedzieliśmy, że będziemy służyli społeczeństwu, a nie elitom i zewnętrznym interesom - powiedział Kaczyński, a zgromadzeni zaczęli klaskać. Następnie prezes PiS-u przeszedł do ataku na szefa PO. - Bo co robił ten krzykacz Tusk, który nieustannie nas obraża, wrzeszczy, przeklina. Co on robił? Doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki - stwierdził wicepremier. Mówiąc dalej o Donaldzie Tusku, ocenił, że "na zimno się wykańczało polskie stocznie, żeby nie padły stocznie niemiecki".

My nigdy do niczego takiego nie dopuściliśmy. Uważamy, że obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu. Będziemy wspierać Ukraińców, ale będziemy przede wszystkim bronić polskiego interesu narodowego. Wybory, które będą w październiku, zdecydują o tym, jak będzie wyglądać nasze państwo i kto będzie w nim podejmował decyzje

- mówił, wzbudzając pojedyncze okrzyki zebranych. Większy aplauz wywołało wyśmianie gry w piłkę przez oponentów politycznych, wytknięcie "niedojrzałości" oraz określenie ich "chłopcami w krótkich majtkach". - Jak się pełni władzę, to piłka, winko, cygarka - to jest styl rządzenia? To sytuacja, jak grupa chłopaków się dorwała do władzy. A władza jest dla ludzi dojrzałych - stwierdził prezes PiS-u. - Przed nami bój o Polskę. My potrafimy rządzić. Mamy środki na politykę społeczną, na zbrojenia - nasz rząd jest odpowiedzialny. Władza jest dla ludzi dojrzałych i dla twardych patriotów - podkreślił i dodał, że o tym jest głosowanie, które "najprawdopodobniej będzie w połowie października". - Jeszcze pan prezydent nie podjął decyzji, ale dużo wskazuje, że to będzie połowa października, akurat 15 to niedziela. Ale podkreślam: to decyzja prezydenta - mówił do wyborców partii Kaczyński.

SLD jest nieboszczykiem, Lewica, ta zorganizowana, jest taka sobie, ledwie dycha, a prawdziwa komuna dziś to PO. Tylko tamci byli Moskwa, a ci Berlin, ale na jedno wychodzi. My musimy obronić Polskę i wierzę, że z Państwa pomocą obronimy nasz kraj

- zapewnił na koniec szef PiS-u.