Zdaniem prawie 40 proc. Polaków wybory w Polsce mogą zostać sfałszowane [SONDAŻ]

Zbliżają się wybory parlamentarne. SW Research przeprowadziło badanie dla rp.pl, w którym spytało respondentów o to, czy ich zdaniem może wówczas dojść do nieprawidłowości.

Wybory parlamentarne 2023. 40 proc. badanych uważa, że zostaną sfałszowane

Okazuje się, że zdaniem zdecydowanej większości badanych podczas najbliższych wyborów dojdzie przynajmniej do drobniejszych nieprawidłowości. Aż 39 proc. respondentów uznało, że podczas elekcji może dojść do fałszerstwa, natomiast 31,4 proc. badanych wskazało, że może dojść do "mniejszych nieprawidłowości". Zaledwie 18,1 proc. pytanych Polaków wyraziło natomiast przekonanie, że podczas wyborów nie dojdzie do żadnych nieprawidłowości. 11,5 proc. badanych nie miało natomiast w tej kwestii zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11-12 lipca 2023 roku przy pomocy panelu online na grupie 800 pełnoletnich internautów.

Zgodnie z Konstytucją kolejne wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2023 roku. Ich dokładna data nie jest jednak na razie znana - musi zostać podana nie później niż 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Jak pisaliśmy, według źródeł Onetu Andrzej Duda nie będzie spieszył się z ogłoszeniem oficjalnej daty tegorocznych wyborów i poda ją w najpóźniejszym możliwym terminie, czyli 12 sierpnia.

Wybory parlamentarne odbywają się zawsze w dzień wolny od pracy, w terminie 30 dni przed upływem czterech lat od początku kadencji Sejmu. Obecna trwa do 12 listopada 2023 roku, co oznacza, że możliwe są cztery terminy: