Tusk o Konfederacji: Głosowali przeciwko przepisom chroniącym dzieci. "Ludzie muszą otworzyć oczy"

- Nie możecie pozwolić na to, żeby Polską rządzili ludzie, którzy lekceważą prawa najsłabszych, najbardziej bezradnych, prawa dzieci. Kilkadziesiąt godzin temu w Sejmie głosowano nad prawem, które miało trochę chociaż trochę lepiej chronić dzieci przed przemocą. Głosowanie tego było konsekwencją tragedii małego Kamilka. Posłanki, posłowie mówili o tym "ustawa Kamilka" - mówił w piątek w Koszalinie przewodniczący PO Donald Tusk.

Polityk dodał, że "jest taka partia, która udaje opozycję" i która "tak naprawdę bywa arcyPiS-em w wielu sprawach". - Oni [Konfederacja - red.] głosowali przeciwko przepisom, które mają chronić polskie dzieci przed przemocą, która czasami kończy się śmiercią. Ludzie muszą otworzyć oczy. Polityka to nie jest jakiś jednorazowy dowcip: "a, zrobię na złość temu, tamtemu". My oddamy jako wyborcy Polskę w ręce kolejnej ekipy i od tego będzie zależało nie tylko bezpieczeństwo Polski, nie tylko obecność w UE, ale też bezpieczeństwo wszystkich polskich dzieci - zaznaczył Tusk.

Donald Tusk o propozycjach Konfederacji: Pojawiają się dziwolągi

- Lider tej partii [Sławomir Mentzen - red.], która udaje opozycję, umieścił zdjęcie na jednej z platform społecznościowych ze swoimi córeczkami z podpisem "jestem zwolennikiem przemocy symbolicznej", a więc bicia dzieci, mówiąc krótko. Co trzeba mieć w głowie i co może zgotować Polsce ktoś, kto ubiega się o władzę i kto z takim nadzwyczajnym wyczuciem humoru bierze swoje dzieci, robi im zdjęcie i mówi, że jest zwolennikiem przemocy? - powiedział lider PO.

Donald Tusk zaznaczył, że "politycy potrafią oczywiście różne rzeczy obiecywać" i "w Polsce dzisiaj nie ma większego znaczenia, kto kogo przelicytuje w różnych pomysłach na przyszłość". - Zauważyliście pewnie, że niektórzy wyborcy są nawet gotowi przełknąć takie bzdury, jakie pojawiają się dzisiaj w przestrzeni publicznej, typu "nie będzie żadnych podatków", "nie będzie publicznej ochrony zdrowia", "nie ma co płacić w ogóle emerytur". Pojawiają się takie dziwolągi. Ludzie tego poważnie nie traktują, może i słusznie. Co do jednej sprawy nie możecie mieć wątpliwości: naszym zadaniem jest ochronić Polskę przed syntezą przemocowości, pogardy dla ludzi, w tym dla naszych dzieci - przekonywał Donald Tusk. - Chciałem wam zwrócić uwagę na jeden postulat: to postulat prosty, są do niego przekonani, nie wymaga żadnych nadzwyczajnych operacji. PiS mówi o tym półgębkiem, Konfederacja mówi o tym otwartym tekstem. Ich celem jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej - podkreślił.

Sejm przegłosował "ustawę Kamilka". Konfederacja i Wolnościowcy byli przeciw

Czym jest przemoc symboliczna?

Przemoc symboliczna to jedna z kluczowych kategorii teorii francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu. Jak wskazywała Agnieszka Suchocka w artykule "Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły" opublikowanym w "Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej", przemoc symboliczna "polega na transmisji wzorców zachowań, znaków i treści danej kultury wraz z narzucaniem ich interpretacji". "Przemoc symboliczna jest dyskretną formą manipulacji, jest odmianą panowania ukrytego, zawoalowanego. Poprzez działania, których podtekstu osoby zdominowane nie potrafią odczytać, jednostki dominujące przekazują im treści, które w danej kulturze uważane są za jedyne prawdziwe, za słuszną drogę" - pisała Agnieszka Suchocka.

"Ustawa Kamilka". Przeciwko była Konfederacja i Wolnościowcy

Przypomnijmy: 441 posłów zagłosowało w czwartek wieczorem za nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazywaną "ustawką Kamilka". Przeciwnych było ośmiu posłów Konfederacji i trzech członków koła Wolnościowcy. Jeden poseł wstrzymał się od głosu (Paweł Szramka, parlamentarzysta niezrzeszony). "Konfederacja przeciwko ustawie zwiększającej ochronę dzieci przed przemocą i śmiercią dzieci w wyniku przemocy. Klapsy, bicie, kabel od żelazka. Jedyną wolność jaką prezentują to wolność do bicia dzieci" - komentowała na Twitterze Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.