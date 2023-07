Mentzen zachwyca się rajem podatkowym, ale o tym wam nie powie. Bodnar: Tak. To Malta, synu

Zobacz wideo Morawiecki wyśmiał w Sejmie opozycję. "Ale im teraz głupio"

"Czujesz to? To Malta, synu. Nic na świecie tak nie pachnie. Uwielbiam zapach niepłaconych podatków o poranku. Raz nasi zakładali tu jedną spółkę przez dwanaście godzin. Kiedy było po wszystkim, nie zapłaciliśmy ani jednego euro podatku. Ten zapach: jak zapach pieniędzy. Całe sprawozdanie finansowe pachniało zwycięstwem" - napisał na Twitterze Sławomir Mentzen. Do wpisu dołączył zdjęcie z Malty, gdzie udał się na wczasy. Wpis Mentzena to nawiązanie do znanej kwestii z "Czasu apokalipsy" ("Uwielbiam zapach napalmu o poranku..."). Prezes Nowej Nadziei do filmu Coppoli nawiązuje zresztą często. "Czujesz to? To optymalizacja, synu. Nic na świecie tak nie pachnie" - czytamy na stronie Kancelarii Mentzen.

Sławomir Mentzen zachwycony Maltą. Bodnar przypomina zabójstwo dziennikarki

W komentarzach kilka osób postanowiło wyjaśnić Mentzenowi, dlaczego Malta nie jest takim wspaniałym krajem, jak mu się wydaje. "Tak. To Malta, synu. To tutaj została zamordowana odważna dziennikarka Daphne Caruana Galizia za śledzenie powiązań korupcyjnych na szczytach biznesu i władzy. Wcześniej była ofiarą licznych pozwów SLAPP (nieuzasadnione pozwy, których celem jest zastraszenie dziennikarzy lub aktywistów)" - napisał Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich. Wspomniana przez Bodnara dziennikarka pisała m.in. o korupcji w rządzie, także w kontekście słynnego wycieku danych "Panama Papers". Ujawniona przez nią afera w rządzie Josepha Muscata doprowadziła do przyspieszonych wyborów w czerwcu. Te zostały jednak wygrane przez dotychczasową partię rządzącą, a Muscat pozostał premierem. Zginęła w 2017 roku w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego, który został podłożony po jej samochodem. Zabójstwo dziennikarki miał zlecić biznesmen Yorgen Fenech. W 2021 roku opublikowano wyniki niezależnego śledztwa trzech sędziów. Postawiono tam tezę, że do zabójstwo dziennikarki były możliwe dzięki "kulturze bezkarności", jaka panowała na Malcie pod rządami byłego już premiera Josepha Muscata.

Wpis Mentzena skomentowała też prokuratorka Ewa Wrzosek, która przypomniała o drakońskim prawie aborcyjnym, które obowiązuje na Malcie. "To tutaj kobieta może być aresztowana i trafić do więzienia na 3 lata za przerwanie ciąży, nawet wtedy gdy doszło do gwałtu czy kazirodztwa albo aborcja miała na celu wyłącznie uratowanie zdrowia kobiety" - napisała.