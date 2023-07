14 lipca przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Warszawie PiS rozpoczęło akcję "Drużyna afer Tuska". Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali kartonowe makiety osób związanych z PO i wymienili niezgodne z prawem działania, o które ich oskarżano. Przedstawiciele PiS zaznaczyli, że jeśli "koledzy Tuska" obejmą władzę, to rzekomo "ponownie będą mogli bezkarnie działać na szkodę Polaków".

"Drużynę afer Tuska" to odpowiedź na "Aleję Milionerów PiS". Rządzący wymieniają "przekręty" PO

Pisaliśmy, że 9 lipca rozpoczęła się akcja "Aleja Milionerów PiS". W jej ramach przygotowano kartonowe wizerunki osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą, które zdaniem opozycji wzbogaciły się w nieuczciwy sposób, działając przy tym na szkodę Polaków. Inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości ma bardzo podobne założenia. Na twitterowym profilu Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniono jej cel.

"Dzisiaj ruszamy z akcją 'Drużyna afer Tuska'. Chcemy przypomnieć, jacy politycy są lub byli kolegami Donalda Tuska i jacy ludzie mogą znowu wrócić do władzy. To między innymi osoby zamieszane w afery, pobieranie łapówek oraz wiele przekrętów, które miały miejsce podczas rządów opozycji" - czytamy w poście, w którym zacytowano słowa rzecznika PiS Rafała Bochenka.

Przywołano również wypowiedź posła PiS Jana Kanthaka, który wyjaśnił, dlaczego zdaniem rządzących warto przypominać o aferach z udziałem polityków opozycji. "Pokazujemy 'paradę oszustów'. Pokazujemy sylwetki takich ludzi, jak Cezary Grabarczyk, jak pan Neumann, który stał się złym rozpoznawczym znakiem PO" - czytamy na Twitterze.

PiS przedstawiło skład "Drużyny afer Tuska". Wśród "gwiazd" znalazł się m.in. Sławomir Nowak

Gazeta "Wprost" przywołała wypowiedzi polityków PiS, którzy tłumaczyli, kto i dlaczego dostał powołanie do "Drużyny afer Tuska". W tym gronie znalazł się na przykład Sławomir Nowak, którego przedstawił Daniel Milewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Wśród tych gwiazd jest Sławomir Nowak - najbliższy współpracownik Donalda Tuska, były szef gabinetu politycznego prezydenta Bronisława Komorowskiego, człowiek, który był w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. Okazało się, że tutaj, w Polsce, nie ma dla niego za bardzo okazji, żeby zarobić. Musiał wyjechać na Ukrainę i to służby ukraińskie oskarżają pana Nowaka o to, że był skłonny przyjąć łapówki w wysokości około 470 tys. dolarów - powiedział poseł.

W "Drużynie afer Tuska" umieszczono także m.in. byłego przewodniczącego klubu parlamentarnego PO Sławomira Neumanna, który znalazł się wśród oskarżonych w procesie warszawskiej kliniki, o czym pisaliśmy. PiS wspomniał również o Cezarym Grabarczyku, który był ministrem infrastruktury oraz ministrem sprawiedliwości za rządów PO. Przedstawiciele PiS przypomnieli, że Grabarczyk "zamieszany jest w sprawy związane z pozyskiwaniem w sposób nieuprawniony pozwolenia na broń". Warto dodać, że polityk został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu za nielegalne uzyskanie takiego pozwolenia.