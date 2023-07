Miecz "z czasów Mieszka I", który dostał Rydzyk od Sasina to falsyfikat? Ekspert: Na 90 proc.

Cały artykuł "Eksperci: Miecz Sasina dla Rydzyka to na 90 proc. falsyfikat" można przeczytać na Wyborcza.pl>>>

REKLAMA

- Ten miecz jest najdelikatniej mówiąc podejrzany - mówi "Gazecie Wyborczej" prof. Przemysław Urbańczyk, profesor z Instytutu Archeologii UKSW oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. - W X i XI wieku nawet na zachodzie Europy nie robiono mieczy ze srebrnymi, a co dopiero złotymi inkrustacjami. W księstwie Mieszka - absolutnie wykluczone. Więc, po pierwsze, to nie miecz "z jego czasów", a po drugie - najprawdopodobniej jest podfałszowany - uważa.

Zobacz wideo Na konferencji padło pytanie o miecz dla Rydzyka. Bochenek uciekł od odpowiedzi: Państwo znowu spekulujecie

O. Tadeusz Rydzyk dostał miecz od Sasina. "Spada z nieba niespodzianka"

W czasie niedzielnej 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Częstochowy szef rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk dostał od ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i prezesa Grupy Enea Pawła Majewskiego miecz "z czasów Mieszka I". - Musimy bronić naszej wiary, religii i tożsamości wobec tych wszystkich zagrożeń, które mają miejsce - mówił Sasin. Zakup eksponatu dla Muzeum Pamięć i Tożsamość, którego pomysłodawcą jest o. Tadeusz Rydzyk, wsparła Fundacja Enea. Wirtualna Polska informowała, że miecz kosztował 250 tys. zł. "Miecz pochodzi z obszaru Europy Środkowej i ma około tysiąca lat. W dostępnych zbiorach publicznych niewiele jest przykładów broni z tego okresu zachowanych w tak dobrym stanie. Choć takie znaleziska pojawiają się w polskich wykopaliskach, najczęściej ich stan zachowania jest bliski krytycznemu" - czytamy w komunikacie prasowym Enei.

Rosja zamyka polską agencję konsularną w Smoleńsku. "Nieprzyjazne działania"

- Jest w Polsce takich mieczy kilkadziesiąt, żadne nie mają oczywiście jakichkolwiek inkrustacji, i wszystkie są specjalistom znane. A tu spada z nieba taka niespodzianka… Złote krzyże, ryby, skrzydła… ktoś sobie żarty stroi. A tak w ogóle to handel zabytkami archeologicznymi jest w Polsce zabroniony. I jeszcze jedna sprawa: oni w trakcie wręczenia trzymali ten miecz gołymi rękami… A pot jest groźny dla takich artefaktów. No chyba że wszyscy tam wiedzą, że to fals - mówi "Wyborczej" prof. Urbańczyk.

Zawiadomienie do prokuratury

Podobną opinię ma cytowany przez dziennik prof. Marcin Biborski, emerytowany naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca wczesnośredniowiecznej broni białej. - Wystarczył mi ogląd telewizyjny, żeby nabrać pewności, że to na 90 procent falsyfikat. Nie ma szansy, by miecz po tysiącu lat zachował się w tak dobrym stanie. Jest równiutki, czyściutki - jak bym dostał porządne zdjęcie, orzekłbym na 99,9 proc. - twierdzi prof. Biborski.

"Gwóźdź do trumny" raf koralowych. Wody wokół Florydy gorące jak zupa

O przekazanie daru Tadeuszowi Rydzykowi politycy opozycji pytali Jacka Sasina w Sejmie. - Spółki skarbu państwa zarabiają godnie i mogą wspierać inicjatywy społeczne ważne dla społeczeństwa. To jest nowa jakość - stwierdził Sasin.

"Skierowałem właśnie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia kilku przestępstw w związku m.in. z wprowadzeniem do obrotu prawdopodobnie podrobionego zabytku - miecza rzekomo z X wieku, który eksperci nazywają falsyfikatem" - poinformował w czwartek senator KO Krzysztof Brejza.