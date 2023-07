Morawiecki wyciąga Tuskowi słowa sprzed 20 lat. "Ujawnia, że sprzyja Niemcom". Na pewno?

Zobacz wideo Duda po szczycie w Wilnie: NATO będzie cały czas wspierało Ukrainę

- Donald Tusk ujawnia, kto jest politykiem, który najbardziej sprzyja Niemcom. Zobaczcie sami - mówi w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Mateusz Morawiecki. Następnie w klipie pojawiają się archiwalne wypowiedzi Donalda Tuska. Polityk KO mówi na nich o "inwestowaniu w rewitalizację niemieckiego dziedzictwa kulturowego na polskich ziemiach". - Ja powiem szczerze na końcu, nic nie zmieniłem swojego wyobrażenia, a trudno w Polsce znaleźć pewnie bardziej pozytywnie uwrażliwionego na problem niemiecki posła - mówi. "D. Tusk ujawnia, że jest politykiem, który najbardziej sprzyja Niemcom. W końcu powiedział prawdę!" - komentuje Morawiecki.

Tusk "sprzyja Niemcom"? Morawiecki publikuje nagranie ze Steinbach

Nagranie z wypowiedziami Tuska pochodzi z 2003 roku. To fragment debaty zorganizowanej przez "Rzeczpospolitą", która dotyczyła planów utworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom w Berlinie. W panelu brała udział Erika Steinbach, szefowa Związku Wypędzonych i inicjatorka budowy. Widać ją na wideo opublikowanym przez Morawieckiego. Kwestia utworzenia centrum, które miało dokumentować przesiedlenia ludności niemieckiej po II wojnie światowej, wywoływała przed laty ogromne kontrowersje. Sprzeciw wobec inicjatywy wyrażały władze w Polsce i Czechach (krytyczne głosy pojawiały się także w samych Niemczech). Zwracano uwagę na nacjonalistyczny charakter planowanej instytucji oraz rewizjonizm, który towarzyszył jej koncepcji. Wytykano między innymi pomijanie przez inicjatorów kontekstu niemieckich zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej.

Klip opublikowany przez Morawieckiego jest szeroko opisywany w prawicowych mediach, a Zbigniew Ziobro przy tej okazji wyciągnął "dziadka z Wehrmachtu". "Dziadka do Wermachtu - jeśli wierzyć Donaldowi Tuskowi - wcielili siłą, babcia była Niemką, ale wnuczek całkowicie z własnej woli stał się niemieckim kolaborantem w polskiej polityce" - napisał minister sprawiedliwości.

Piotr Semka: Tusk żadnym kumplem pani Steinbach nie jest

W rzeczywistości przeciwko promowanemu przez Steinbach Centrum opowiadali się niemal wszyscy polscy politycy. Tusk w debacie - tym razem zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą" w 2005 roku - mówił: - Nie ma z naszej strony zaufania do Centrum, bo Niemcy dzisiaj nie wykonują żadnego wysiłku, aby pokazać, jak wygląda prawda historyczna. Natomiast wkładają dużo energii w te wątki historyczne, które mogą wypaczyć wiedzę Niemców o tym, czym była II wojna światowa. Chodzi o określenie odpowiedzialności i sprawczości za wojnę.

W 2009 roku, odnosząc się do innego spotu PiS, samą debatę "Rzeczpospolitej" i stosunek Tuska do inicjatywy Steinbach opisywał Piotr Semka. Zwracał uwagę, że polityk "wyraziście krytykował pomysł tworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom i podkreślał, że Erika Steinbach porusza się po bardzo delikatnym obszarze ludzkich urazów i otwiera blizny po wojennych cierpieniach". "Można oczywiście przypominać, że lider PO podczas dyskusji wystąpił z nie najszczęśliwszym pomysłem - zapraszając panią Steinbach do Rumii, aby zobaczyła, jak wygląda dzisiejsza Polska. Ale trzeba od razu przyznać, że Tusk w trakcie dyskusji zachowywał wobec szefowej Związku Wypędzonych jednoznacznie krytyczną postawę" - pisał. Semka konkludował, że "wcześniejsze zaniechania Tuska w sprawie centrum przeciwko Wypędzeniom" należy krytykować, ale "trzeba pamiętać, że Tusk żadnym kumplem pani Steinbach nie jest".