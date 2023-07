Sejm przegłosował "ustawę Kamilka". Konfederacja i Wolnościowcy byli przeciw

"Przed chwilą Sejm uchwalił Lex Kamilek: prawo przeciwdziałające maltretowaniu dzieci. Zrobiłby to jednogłośnie, gdyby nie Konfederacja i była Konfederacja" - skomentował w czwartek wieczorem na Twitterze lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Konfederacja przeciwko ustawie zwiększającej ochronę dzieci przed przemocą i śmiercią dzieci w wyniku przemocy. Klapsy, bicie, kabel od żelazka. Jedyną wolność jaką prezentują to wolność do bicia dzieci" - napisała z kolei Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorian opuszcza rodzinne Śliwice. "Boję się, że nasze drogi się rozejdą" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 5. "Dorian"]

Projekt Suwerennej Polski wprowadza m.in. instytucję reprezentanta dziecka, którego będzie ustanawiał sąd opiekuńczy, w sytuacji gdy żadne z rodziców nie będzie mogło reprezentować go przed sądem. Wprowadza również wysłuchanie dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Będzie ono mogło odbyć się tylko za jego zgodą i tylko raz w toku całego postępowania.

- Projekt zakłada wprowadzenie wielu nowych i wielopłaszczyznowych mechanizmów, instrumentów, ażeby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w rodzinie, przemocy. Pakiet zmian wprowadza dodatkowe bezpieczniki, nowe środki ochrony małoletnich, które powinny zasadniczo zredukować i zminimalizować ryzyko wystąpienia zła, krzywdy. Chodzi o uchronienie dzieci przed tragicznymi, niebezpiecznymi zdarzeniami - mówił w środę w Sejmie poseł Suwerennej Polski Piotr Sak.

Jak wskazywał z kolei Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości, "najważniejsze rozwiązania ustawy to wprowadzenie postulatu obowiązkowego posiadania procedur skutecznego reagowania, wprowadzenie kwestionariusza ocen, czy zachodzi zagrożenie dla życia, wprowadzenie tzw. rejestru pedofili, który powoduje, że osoby, które popełniły przestępstwa na tle seksualnym wobec dzieci, nie będą mogły pracować z dziećmi, reprezentanta praw dziecka, bo pokrzywdzone przestępstwem dziecko potrzebuje dobrze przygotowanego, zaangażowanego w ich sprawy reprezentanta, i wprowadzenie obowiązku szkoleń dla sędziów".

- Kwestionariusz oceny ryzyka zagrożenia zdrowia dziecka to jest bardzo ważne rozwiązanie, ponieważ ono w zdecydowany sposób usprawni działania podejmowane przez pracowników służb, które mają reagować wtedy, gdy dziecku dzieje się krzywda. To rozwiązanie z pewnością pozwoli na obniżenie obaw co do podejmowanych błędnych decyzji ze strony tych pracowników związanych np. z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Pracownicy takich służb nie mogą się bać działać, a tutaj często powstaje takie myślenie: A co się stanie, jeśli w tej rodzinie nie dzieje się tak źle, jak mówiono w donosie? - mówiła posłanka KO Katarzyna Maria Piekarska.

"Ustawa Kamilka". Konfederacja i Wolnościowcy przeciw

Dlaczego posłowie Konfederacji i Wolnościowców w czwartkowym głosowaniu ostatecznie nie poparli projektu? Poseł Wolnościowców Dobromir Sośnierz proponował poprawkę, która zakładała, że "sąd wysłuchuje dziecka jedynie na okoliczność faktów, o których ma ono wiedzę uzyskaną bezpośrednio" i "sąd nie prosi dziecka o wyrażanie własnych ocen". Poprawka została odrzucona przez Sejm.

Z kolei Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji twierdził, że "dziecko jest żywą istotą i ono musi wiedzieć, jakie jest jego miejsce w rodzinie". - Jeżeli mu się zakłóci naturalne miejsce w rodzinie, to wtedy konsekwencje tego są absolutnie fatalne. Dziecko się kiedyś bało ojca, ale dzięki temu nie trzeba było używać przemocy. Jeżeli się podrywa autorytet ojca, wtedy dziecko się nie boi, a przecież nie może włazić rodzicom na głowę, więc trzeba użyć przemocy, bo nie ma innego sposobu. Nie może być tak, że dzieci robią, co chcą, że na jezdni włażą pod samochody - przekonywał.

Projekt nowelizacji powstał w reakcji na śmierć ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec zmarł 8 maja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, po 35 dniach walki o życie, po tym, jak pod koniec marca został skatowany przez ojczyma. Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu w maju, o jak najszybsze prace nad nim apelowało kilkadziesiąt różnych organizacji, m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.