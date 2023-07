Awantura w Sejmie. Morawiecki: Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i Brukseli

W czwartek Mateusz Morawiecki przemawiał w czwartek w Sejmie. - Polski polityk ma tylko jeden obowiązek - służyć państwu polskiemu na wszystkich możliwych odcinkach frontu - powiedział. - Wczoraj europarlamentarzyści PiS w Parlamencie Europejskim złożyli wniosek o przyjęcie trzech poprawek: żądanie pieniędzy z KPO, zakaz przyjmowania nielegalnej imigracji i żądanie wypłaty środków na uchodźców z Ukrainy. Co zrobili posłowie PO i Lewicy? Ci, którzy dzisiaj jak hipokryci domagają się pieniędzy z KPO. Otóż, wczoraj odrzucili w głosowaniu poprawki PiS. Co to oznacza? To proste: de facto oni głosowali przeciw KPO, głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy i za przyjęciem nielegalnych imigrantów - podkreślił.

- Mój apel do was - nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i Brukseli! Nie ma nic gorszego niż donosić na własną ojczyznę za granicę! - stwierdził, a kiedy z sali rozległy się brawa, powiedział: "Proszę nie klaskać, bo to tylko wstyd". Politycy PiS zaczęli wtedy krzyczeć "zdrajcy".

Morawiecki w Sejmie: My ratujemy tym samym i Polskę, i Unię Europejską

- Wiceszef klubu, jeden z czołowych działaczy PO, przyjaciel Tuska powiedział: "Platforma na pewno będzie lojalna wobec decyzji podejmowanych przez instytucje europejskie". Tak powiedział - podkreślił Mateusz Morawiecki, na co w sali rozległo się buczenie. - Ale im głupio! - stwierdził premier, wskazując na posłów opozycji i zaczął się śmiać.

Po tym doszło do przepychanek słownych między wrogimi partiami. "Do Berlina!" - krzyczeli parlamentarzyści PiS do polityków opozycji, a ci odpowiadali im: "Do Moskwy!".

Później Mateusz Morawiecki kontynuował swój wywód dot. "przyjaciela Tuska" i jego wypowiedzi. - Co to oznacza? Oznacza to, że będą lojalni wobec zamknięcia kopalni Turów! Wobec przyjęcia nielegalnej imigracji do Polski! Protestujemy przeciwko temu. Wasza polityka jest jednocześnie antypolska i jednocześnie antyeuropejska, bo błędna polityka europejska, która zmierza do tego, aby przyjmować miliony nielegalnych imigrantów, doprowadzi do zniszczenia Unii Europejskiej. My ratujemy tym samym i Polskę, i Unię Europejską. Polskę trzeba mieć w sercu i w głowie, a nie tylko w paszporcie - tymi słowami Morawiecki zakończył swoje sejmowe przemówienie.

