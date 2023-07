Minister zdrowia Adam Niedzielski odkąd dowiedział się, że ma szanse na tzw. jedynkę na listach PiS do Sejmu, stał się stałym bywalcem Piły. To właśnie w okręgu pilskim (nr 38) Niedzielski ma największe szanse. Pozostali działacze PiS nie kryją niezadowolenia z nagłej, wzmożonej aktywności Niedzielskiego.

Przed wyborami Adam Niedzielski stał się częstym bywalcem w Pile

Od jesieni zeszłego roku minister zdrowia Adam Niedzielski regularnie przyjeżdża do Piły, gdzie odwiedza hospicja, ogłasza kolejne programy medyczne czy przekazuje pieniądze na kolejne inwestycje - wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej".

Oburzeni nagłą aktywnością w okręgu pilskim są pozostali działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy od dawna są obecni w Pile. Wskazują, że Niedzielski ma większe możliwości w związku z tym, że jest ministrem i wykorzystuje to, promując się w regionie.

Cały artykuł "Walka o miejsca na listach PiS. Ludzi w Pile denerwuje spadochroniarz Niedzielski" do przeczytania na stronie Wyborcza.pl i w "Dużym Formacie"

- Obiecuje, dary przywozi, a my co możemy? - pytają w rozmowie z "GW". Politycy zauważają, że Niedzielski dopiero od jakiegoś czasu interesuje się okręgiem pilskim. - Niedzielski to typowy spadochroniarz, który uaktywnia się w kampanii, a my pracujemy w regionie całą kadencję - powiedział jeden z działaczy, w rozmowie z "GW". Politycy mieli też zgłaszać zaistniałą sytuację do centrali PiS.

Co prawda listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie zostały opublikowane, jednak politycy już pojawiają się w wybranych miejscowościach. Jesienią 2022 roku Niedzielski dowiedział się, że będzie miał spore szanse w okręgu pilskim, dlatego teraz miał zwiększyć tam swoją obecność.