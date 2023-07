Sprzeczka w Sejmie po wystąpieniu Glapińskiego. "Jeszcze chce pani pokrzyczeć?"

Szef NBP Adam Glapiński przedstawił w Sejmie sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w Polsce. Podczas wystąpienia wielokrotnie powtarzał niektóre sformułowania, co wydłużało czas przemowy. Nieumiejętnie ponaglała go prowadząca obrady Małgorzata Gosiewska, która za to ostro sprzeczała się z posłami na sali plenarnej.

