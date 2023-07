Duda: Gdyby zaatakowano Bramę Brzeską, do Polski zostałoby skierowanych ok. 100 tys. żołnierzy NATO

- Rosja przestaje być absolutnie w jakimkolwiek stopniu partnerem NATO, przez wiele lat była nazywana partnerem NATO, przez wiele lat byli sojusznicy, którzy stanowczo optowali za tym, aby w dokumentach NATO umieszczać to nazwanie Rosji partnerem NATO - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z mediami po szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, Rosja jest agresorem, Rosja jest dzisiaj największym zagrożeniem dla państw NATO, to jest wprost tak nazwane i wprost tak się mówi, prowadzi agresywną wojnę w Ukrainie, tak też jest przez Sojuszu Północnoatlantycki nazywana - podkreślił.

Prezydent RP: Nie możemy dopuścić do sytuacji, by powtórzyła się Bucza

Andrzej Duda mówił także o "niewątpliwym uzysku" Polski. - Zapowiadałem, że w związku z tym, co słyszymy ze strony rosyjskiej i białoruskiej, będziemy podnosili na wszelkich możliwych forach NATO (...) problem relokacji najemników Grupy Wagnera w Białorusi, rozmieszczenia rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej w Białorusi, to, co z ust samego prezydenta Putina w ostatnim czasie padało. W komunikacie Białoruś wymieniona jest pięciokrotnie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co my nazywamy Bramą Brzeską, czyli obszarem zagrożenia strategicznego, militarnego, jako tym obszarem, który będzie pod szczególną obserwacją NATO. To również przekłada się na kwestię dyskusji nt. bezpieczeństwa i parasola nuklearnego. (...) Należy to czytać tak: jeżeli miałaby zostać użyta broń nuklearna przeciwko państwom NATO, to państwa NATO również w stosowny sposób odpowiedzą - zapewnił prezydent.

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, by powtórzy się Bucza [miejsce, gdzie Rosjanie dokonali mordu na ukraińskich cywilach - red.]. Kiedy oddziały wroga wejdą na nasze terytorium, zajmą je i my dopiero to terytorium spod okupacji wrogiej będziemy wyzwalali. I dopiero będziemy potencjalne niestety znajdowali zamordowanych ludzi. NATO mówi zdecydowane "nie", taka sytuacja nie może się zdarzyć, dlatego przyjmujemy nowe plany obronne, z zupełnie nową doktryną obrony terytorium NATO - powiedziała Andrzej Duda i dodał:

Za nią idzie cały szereg zmian kolejnych, a mianowicie to zwiększenie sił sojuszu, które będą natychmiastowo reagowały. (...) Szacuje się, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych około 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony.

Brama Brzeska to pas terenu o szerokości kilkudziesięciu kilometrów położony na obszarze Polski i Białorusi.

