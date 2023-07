Michał Moskal z nową fuchą. To "oczy i uszy" Jarosława Kaczyńskiego

Michał Moskal związany jest z Prawem i Sprawiedliwością od lat. Pochodzi z Janowa Lubelskiego. Ambicje polityczne ma i - wedle informacji Gazeta.pl - bardzo chciałby zostać posłem. Jest szefem partyjnej młodzieżówki Forum Młodych PiS, a także dyrektorem biura prezydialnego PiS. Gdy legendarna "pani Basia", czyli Barbara Skrzypek, po 30 latach pracy u boku prezesa PiS odeszła już na emeryturę, zastąpił ją właśnie Moskal.

Teraz - jak podaje "Rzeczpospolita" - został on również szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, który niedawno powrócił na stanowisko wicepremiera. "Oznacza to, że to on w dużej mierze odpowiada za to, kto i kiedy dostąpi zaszczytu spotkania z prezesem. Sam ma zaś niemal nieograniczony dostęp do jego ucha" - podkreśla dziennik. Słowem: Moskal to "oczy i uszy prezesa", i jeden z najbliższych współpracowników w codziennej pracy. Może przed kimś otworzyć drzwi do gabinetu prezesa, a może też je zatrzasnąć.

Taką funkcję Moskal sprawował już w przeszłości, podczas gdy Jarosław Kaczyński zajmował stanowisko wicepremiera. Później, kiedy z niego zrezygnował, szef jego gabinetu politycznego przeszedł do gabinetu Mariusza Błaszczaka.

Kim jest Michał Moskal? To on miał odpowiadać za skandaliczny spot PiS

Michał Moskal - jak donosiły media - miał być odpowiedzialny za skandaliczny spot PiS, w którym wykorzystano kadry z byłego niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz. W filmie pojawił się także wpis "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora", który Tomasz Lis opublikował na Twitterze. Dziennikarz usunął wpis po kilku godzinach, tłumacząc, że chodziło mu rzekomo o celę, a nie o komorę gazową, choć takie skojarzenie się nasuwało. W spocie PiS nawiązano także do marszu organizowanego przez Donalda Tuska, który zapowiedziano na 4 czerwca.

Trwający zaledwie kilkanaście sekund spot PiS wywołał w ogromne poruszenie. Ustalenia mediów wskazują, że publikacja takiego materiału była zaskoczeniem nawet dla osób należących do partii. - W ogóle nie wiedzieliśmy, że to nagranie trafiło do internetu. Nikt go wcześniej nie widział - tłumaczył rozmówca Interii z ul. Nowogrodzkiej. Z kolei według ustaleń Jacka Gądka z Gazeta.pl, "decyzję o jego zmontowaniu i publikacji podjął sztab wyborczy" PiS. "Ze spotu mieli być bardzo zadowoleni zwłaszcza PR-owiec Piotr Matczuk i rzecznik PiS Rafał Bochenek" - pisał nasz dziennikarz, przypominając jeszcze kilka innych osób należących do sztabu: Annę Plakwicz, Piotra Agatowskiego, Andrzeja Śliwkę i Krzysztofa Sobolewskiego. Źródło Interii wskazało także na jeszcze jedną osobą, która była wtajemniczona w ten plan. - Michał Moskal jest odpowiedzialny za internet. Wszystkie spoty PiS, które trafiają do sieci, wychodzą od niego - mówił informator Interii ze sztabu wyborczego PiS.

Bliski współpracownik PiS miał się zaręczyć w kopalni Bogdanka

O Moskalu zrobiło się głośno również na początku tego roku. Media donosiły wówczas, że pod koniec grudnia w kopalni Bogdanka miały się odbyć zaręczyny bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. - Tutaj na pół godziny wstrzymano ruch dla jakiejś pary zakochanej. Górnicy zostali wyproszeni z rejonu, żeby się nie kręcili, wyłączono maszyny. Pan Moskal zjechał na dół w asyście wiceprezesa kopalni Kasjana Wyligały i w sercu wydobycia założył kobiecie pierścionek - przekazał TVN24 jeden z górników. Jak dodał, gdyby on miał "taki kaprys", to nikt by mu nie pozwolił go zrealizować. - My jesteśmy rozliczani z każdej minuty postoju, bada się dogłębnie przyczyny każdej awarii i próbuje się karać ludzi za jej nieumyślne spowodowanie - dodał.

Były górnik ustalił również, gdzie dokładnie miały odbywać się zaręczyny i ile miała trwać wizyta współpracownika prezesa PiS. - W ciągu godziny wydobywamy dwa tysiące ton węgla. Jeśli zaręczyny trwały pół godziny, łatwo policzyć, ile kosztowały, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny węgla. Parę milionów złotych - podkreślił górnik. Michał Moskal mówił wówczas, że "swoich prywatnych spraw nie będzie komentować".

