W weekend najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy po raz kolejny przyjechali na Jasną Górę z okazji Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz 32. Wśród zebranych mogliśmy zobaczyć m.in. Marlenę Maląg, Zbigniewa Ziobrę, Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Janusza Kowalskiego, Joachima Brudzińskiego, Krzysztofa Sobolewskiego i oczywiście Jarosława Kaczyńskiego.

Sam prezes PiS podczas swojego przemówienia na Jasnej Górze otwarcie prosił o wsparcie jego partii w kampanii wyborczej. Wicepremier przekonywał, że "nie można oddać władzy tym", którzy "zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności, zniszczenie wszelki zasad, które przeszkadzałyby w realizacji ich planów". - Na to nie możemy się zgodzić, musimy być zdecydowani w naszym działaniu, we wsparciu ruchu obrony wyborów - powiedział Jarosław Kaczyński i poprosił obecnych, by "zaapelować o każdego człowieka, każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do podstawowej, elementarnej naszej racji, to będzie wielka zdobycz". - Tu nie można ustawać, nie można się zniechęcać - podkreślał.

Wierchuszka PiS na Jasnej Górze. Klasztor wydał oświadczenie

Onet poprosił klasztor paulinów o komentarz w tej sprawie. "W związku z różnymi opiniami, zastrzeżeniami, a nawet oburzeniem, związanymi z wystąpieniem wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, pragniemy sprostować, że nie odbyło się ono podczas uroczystości o charakterze liturgicznym"- przekazał portalowi rzecznik klasztoru o. Michał Bortnik. Jak dodał, zgodnie z "Regulaminem dla organizatorów pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze", który został przyjęty w 2020 roku, "przemówienia osób świeckich możliwe są w innych przestrzeniach sanktuarium, aniżeli Kaplicy Matki Bożej, i tylko poza czasem i miejscem liturgii". "Ten punkt podczas niedzielnego wystąpienia prezesa PiS został zachowany. Miało ono miejsce przed Mszą św., kiedy przemawiają organizatorzy i zaproszeni przez nich goście, i na Błoniach jasnogórskich. Samo miejsce wygłoszenia przemówienia nie było również związane z przestrzenią wyłącznie liturgiczną (nie było amboną czy ołtarzem, jak piszą niektórzy), jest ono miejscem dla kantora lub animatora spotkań" - podkreślił.

O. Michał Bortnik zaznaczył także, iż posługujący na Jasnej Górze paulini nie ingerują w treść wystąpień zapraszanych gości, ponieważ "trudno ich sobie wyobrazić w roli cenzorów", a udzielenie głosu gościom leży w gestii organizatora pielgrzymki - w tym przypadku byli zakonnicy ze zgromadzenia redemptorystów z dyrektorem o. Tadeuszem Rydzykiem na czele. "Niezależnie jak dani politycy czy inne osoby, które zdecydują się być pielgrzymem (a za taką uważana jest każda osoba, która przybywa do sanktuarium) są odbierani, misją tego miejsca jest świadectwo Ewangelii i posługa jedności. Jasna Góra zawsze była i jest otwarta dla każdego, kto wchodzi w jej progi (pobudek sumienia nikt, poza Bogiem nie może ocenić). Niemniej, wydarzenie to i jego społeczny odbiór pokazują, że organizatorzy spotkań o charakterze religijnym i my, jako gospodarze tego miejsca, musimy jeszcze bardziej uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do ziemskich, doraźnych celów" - podkreślił rzecznik klasztoru w oświadczeniu przesłanym Onetowi.

