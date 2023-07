W prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego programie "Hejt Park" (w ramach Kanału Sportowego na You Tube) Liroy odniósł się m.in. do swojej współpracy z Konfederacją oraz poglądów Janusza Korwin-Mikkego. Były poseł Kukiz'15 powiedział, że chciał "nacharkać na ryj" temu politykowi, gdy dowiedział się, że Korwin-Mikke sympatyzuje z Rosją, którą prawdopodobnie poparłby, gdyby doszło do konfliktu z Polską. Poseł Konfederacji skomentował w lekceważący sposób wypowiedź Liroya, obrażając jednocześnie kobiety.

Zobacz wideo Konwencja Konfederacji. Wystąpił m.in. Mentzen

Liroy powiedział, że nie mógł przebywać w środowisku Konfederacji, a Korwin-Mikke to "zj*b"

Krzysztof Stanowski gościł Liroya w programie z 10 lipca. Wśród tematów poruszonych tego dnia w "Hejt Parku" znalazła się m.in. kwestia współpracy Liroya z politykami Konfederacji. Raper powiedział, dlaczego działanie w porozumieniu z tym ugrupowaniem okazało się z jego perspektywy niemożliwe. Ważną rolę miał w tym odegrać Janusz Korwin-Mikke.

- Będę to powtarzał za każdym razem, bo byli świadkowie. Janusz powiedział, że bardzo sympatyzuje z Rosją i jakby był konflikt Polska-Rosja, to raczej opowiedziałby się za Rosją, więc k***a chciałem mu nacharkać na ryj, bo to jest k***a przegięcie ze względu na moich pradziadków i k***a wielu ludzi, którzy przychodzili na te spotkania. I stwierdziłem k***a, że w takim miejscu nie mogę nawet przebywać i siedzieć, gdzie k***a taki zj*b jest i powiedziałem "do widzenia" - stwierdził Liroy.

Piotr Marzec przywołał w rozmowie ze Stanowskim również inną wypowiedź Korwin-Mikkego, którą uznał za skandaliczną. - Tydzień czy dwa tygodnie wcześniej miałem z nim spięcie, bo napisał: "Niech czarnuchy na mnie pracują". Ja się wk***iłem, mówię: "Co ty k***a piszesz? Jakie czarnuchy?". A on mówi: "Ale o co chodzi? Chodziło o pracę na czarno". No jak można być w takim miejscu? - powiedział Liroy, były poseł.

Janusz Korwin-Mikke skomentował na Twitterze słowa Liroya. W poście, do którego dołączył fragment "Hejt Parku" z przywołanymi wypowiedziami rapera, polityk Konfederacji stwierdził, że nie warto słuchać takich opinii, bo artyści są często podobni do kobiet. "Jak wiadomo, kobiety wszystko przekręcą. A większość artystów ma duszę kobiecą. I za to ich kochamy. Ale to nie powód, by słuchać ich szczebiotu" - napisał Janusz Korwin-Mikke.