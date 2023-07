Zobacz wideo Jak GUS liczy "prawdziwą" inflację?

"W związku ze zmianami cen biletów do muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarekomendował wszystkim nadzorowanym muzeom pilny powrót do cen ubiegłorocznych" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Zgodnie z Ustawą o muzeach wysokość cen biletów ustala dyrektor instytucji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że misją resortu kultury jest zwiększenie dostępności oferty prowadzonych instytucji muzealnych oraz to, że wszystkie prowadzone lub współprowadzone przez resort muzea otrzymały w tym roku zwiększone dotacje, MKiDN nie widzi podstaw do zwiększania cen biletów i rekomenduje pilny powrót do cen z zeszłego roku" - podkreśla resort.

W ostatnim czasie głośno było w mediach o wysokich cenach biletów do muzeów. Najczęściej wymieniany jest tu Wawel, gdzie normalny bilet wstępu na kosztuje 151 zł, a ulgowy 101 zł (chodzi o ofertę "Wawel od A do Z").

Część turystów zwracało uwagę, że w ofercie nie ma biletów rodzinnych, więc za kompleksową wycieczkę po jednym z najważniejszych polskich muzeów musi zatem zapłacić ok. 500 zł. Rzeczniczka prasowa Wawelu w rozmowie z Interią zapewniła z kolei, że "ceny biletów umożliwiające wstęp na główne i podstawowe wystawy nie uległy podwyższeniu". Jedyna zmiana dotyczy wzrostu kosztów zewnętrznych usług przewodnickich, niezależnych od Zamku" - przekazała Urszula Wolak-Dudek. Rzeczniczka podkreśliła również, że szacowany czas zwiedzania całego zamku wynosi około 5 godzin, a więc realizacja biletu jest możliwa w ciągu jednego dnia. Muzeum wycofało się ostatecznie z opcji "Wawel od A do Z" i zapowiada wprowadzenie do sprzedaży biletu rodzinnego.