Chcieli porozmawiać z posłanką o jej wystąpieniu. Nagle wyjęła telefon. "Nikt do pani nie dzwoni"

Reporterzy sejmowi Justyna Dobrosz-Oracz ("Gazeta Wyborcza") i Radomir Wit (TVN24) usiłowali porozmawiać na sejmowym korytarzu z posłanką Aleksandrą Łapiak z Suwerennej Polski. Gdy tylko do niej podeszli, posłanka złapała za telefon i przyłożyła go do twarzy. - Ale nie ma pani włączonego telefonu. Widać na wygaszaczu, że z nikim pani nie rozmawia - zauważyła dziennikarka "Gazety Wyborczej". - Nikt do pani nie dzwoni - dodał Wit z TVN24.

Dziennikarze chcieli porozmawiać z posłanką. Nagle wyjęła telefon

Nagranie ze spotkania z posłanką zostało opublikowane w mediach społecznościowych "Szkła Kontaktowego" i Wideo Wyborcza.pl. Rzeczywiście po zbliżeniu wydaje się, że posłanka mówiła do zablokowanego telefonu. Na kadrach widać fragment tapety, którą posłanka ustawiła sobie na ekranie.

Jak wynika z wpisu Radomira Wita na Twitterze, dziennikarz chciał zapytać Łapiak o jej wystąpienie w Sejmie. Jedno, bo więcej nie miała. Ze strony sejmowej możemy się dowiedzieć, że posłanka po raz pierwszy i ostatni weszła na mównicę sejmową 17 marca 2021 roku. Miało to miejsce podczas I czytania obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender" promowanego przez Ordo Iuris.

Propozycja zakłada między innymi wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska). Projekt został skierowany do pracy w komisjach. - W Grupie Wyszehradzkiej Polska jako jedyna ratyfikowała konwencję. W każdym z tych państw podnoszono nieskuteczność konwencji stambulskiej i obciążenie jej ideologią gender. W tej sytuacji wyjście przez Polskę z inicjatywą przyjęcia alternatywnej Konwencji Praw Rodziny może być okazją do stworzenia skutecznych, międzynarodowych mechanizmów przeciwdziałania przemocy, szczególnie że stoi za tym idea wprowadzenia przepisów wolnych od ideologicznego bagażu, opartych na doświadczeniu skutecznej polityki antyprzemocowej - mówiła na wspomnianym posiedzeniu Łapiak.

Ze strony Sejmu dowiadujemy się też, że Łapiak wzięła udział niemal we wszystkich głosowaniach tej kadencji (98,65 proc.), zasiada w trzech komisjach, trzech podkomisjach i czterech zespołach parlamentarnych. Jest też autorką siedmiu interpelacji, którym nadano bieg.

Łapiak nie jest jedyną posłanką, która tylko raz zabrała głos w tej kadencji Sejmu. W tym gronie są też m.in. wiceminister obrony Marcin Ociepa, Paweł Kukiz, Leonard Krasulski, Lech Kołakowski i Przemysław Czarnecki.