Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Super Expressu" odniósł się do swojego nowego stanowiska w rządzie. - Na razie zajmuję się przede wszystkim sprawami, które kiedyś mi przypadały - informował prezes PiS. Zapowiedział również, że po wyborach zamierza zrezygnować ze stanowiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński powrócił do rządu. "Przysięgam"

Jarosław Kaczyński zapowiedział, kiedy odejdzie z rządu. "Daję sobie jakoś radę"

Prezesa Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że jego powrót do rządu jest spowodowany projektem nowego podziału zadań w rządzie. Nie został on jednak jeszcze potwierdzony. Kaczyński wspomniał również o tym, czym obecnie się zajmuje. - Przede wszystkim sprawami, które kiedyś mi przypadały, choć nie jestem przewodniczącym komitetu bezpieczeństwa - przy czym to bezpieczeństwo trzeba traktować szeroko, jak na przykład sprawy bezpieczeństwa energetycznego i różnych zagrożeń, które tutaj istnieją, tych znanych i tych mniej znanych. Przedmiotem moich działań jest więc szeroko rozumiana kwestia bezpieczeństwa. Poza tym zajmuję się szeregiem innych spraw, które do mnie napływają - powiedział Kaczyński.

Kaczyński wraca do rządu. Internet jest bezlitosny - wypomina mu dawne słowa

Dodał również, że obecnie ma dużo obowiązków, ponieważ jednocześnie jest prezesem PiS oraz wicepremierem. Jak zapowiedział, jego praca w rządzie nie potrwa zbyt długo. - Mam dużo obowiązków, ale moja obecność w rządzie jest przejściowa. Po wyborach - wierzę, że wygranych - nie mam zamiaru kontynuować swojej pracy w rządzie - zapowiedział Kaczyński. - Powstała sytuacja, w której wydawało się, nie tylko mnie, ale większej grupie, że moje wejście do rządu będzie dobre w tym momencie. Daję sobie jakoś radę.

Referendum ws. migrantów. Senator z PiS: Jak prezes Kaczyński mówi, tak ma być

Zmiany w rządzie. Jarosław Kaczyński ponownie wicepremierem

21 czerwca doszło do zmian w rządzie. Jarosław Kaczyński został wicepremierem bez teki. Jedynym wicepremierem. Funkcje wicepremierów stracili wtedy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk (bez teki) oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Decyzja o powrocie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego - w moim przekonaniu jako prezydenta RP - jest decyzją absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to - mówił prezydent Andrzej Duda..