Zobacz wideo Pilne posiedzenie Rady Ministrów. Kaczyński: Wzmacniamy obronę na granicy

Jarosław Kaczyński o przygotowaniach do wyborów, bieżącej pracy i scenariuszach po głosowaniu mówił we wtorkowym wywiadzie dla "Super Expressu". Jedno z pytań dotyczyło Konfederacji i ostatniej deklaracji jej działacza Sławomira Mentzena, który stwierdził, że "jeśli PiS albo PO zgodzą się na pewne punkty programowe Konfederacji, to nie wyklucza koalicji z takimi partiami".

REKLAMA

Polityka jest często nieprzewidywalna. Ta wypowiedź jest z mojego punktu widzenia dość zaskakująca, ale z drugiej strony normalna. Pan Mentzen podbija stawkę. Zawsze tak jest w polityce. Mam nadzieję, że kiedyś zdarzy mi się porozmawiać z panem Mentzenem. Do tej pory słowa z nim nie zamieniłem

- odparł prezes PiS-u, nie wykluczając jednoznacznie ewentualnej koalicji z Konfederacją po wyborach Wykluczył natomiast to, że miałby zostać szefem rządu. "Nie chcę być premierem, tego nie biorę pod uwagę" - zapewnił. Szef partii rządzącej stwierdził, że jako wicepremier "ma dużo obowiązków, ale jego obecność w rządzie jest przejściowa". "Po wyborach, wierzę, że wygranych, nie mam zamiaru kontynuować swojej pracy w rządzie. Powstała sytuacja, w której wydawało się, nie tylko mnie, ale większej grupie, że moje wejście do rządu będzie dobre w tym momencie" - wyjaśniał.

PiS pokaże program po wakacjach i to na 8 lat

W poprzedniej rozmowie, tym razem dla portalu i.pl, Kaczyński stwierdził, że "jest przekonany", że jego partia dalej będzie rządziła. - Ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem, na tej zasadzie, która potocznie jest nazywana gryzieniem trawy - powiedział. - W partii trwa intensywna dyskusja dotycząca spraw programowych. Nie ukrywam, że sam jestem w nią mocno zaangażowany. Ważnym elementem tej pracy są rozmowy z Polakami, jakie prowadzimy od wielu miesięcy - podkreślił wicepremier. Jak dodał, w sobotę politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli z wakacyjną inicjatywą pikników rodzinnych pod hasłem "Z miłości do Polski", podczas których mają się spotykać z mieszkańcami Polski i "rozmawiać o sprawach ważnych, którymi powinni zająć się w kolejnej kadencji".

800 plus od 2024 roku. A Kaczyński mówi o kolejnej podwyżce świadczenia

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: