Rzecznik rządu Piotr Mueller został zapytany w "Faktach po faktach" TVN24 o słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. - Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna, od naprawdę bardzo dawna, nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności - mówił w niedzielę wicepremier i prezes PiS.

Kto chce zabrać Polsce suwerenność? Mueller tłumaczy słowa Kaczyńskiego

- W strategii międzynarodowej rządu niemieckiego, która jest publiczna albo w umowie koalicyjnej, już nie pamiętam, w którymś z tych dokumentów, wprost jest teza o tym, że powinna powstać federacja europejska, czyli wzmocnienie kompetencji unijnych w stosunku do aktualnych, czyli zlikwidowanie jednomyślności - powiedział Mueller. Zapytany, czy Niemcy chcą Polskę pozbawić suwerenności, odpowiedział: - Tak, panie redaktorze. Nie tylko Niemcy, część innych krajów Unii Europejskiej również uważa, że powinniśmy ograniczyć obszary, w których jest jednomyślność.

Bogaty rząd, wyższe wynagrodzenia. Premier: Umiar i pokora wciąż aktualne

Mueller był pytany również o inny fragment wystąpienia prezesa PiS na Jasnej Górze. - Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi zawrócić i to zawrócić radykalnie, tak żeby już nie było powrotu. I zapowiadają to. Zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności - mówił Kaczyński. Rzecznik rządu wyjaśniał, że "wiele ugrupowań w polskim parlamencie, między innymi Lewica czy Platforma Obywatelska, uważają, że należy poszerzyć kompetencje unijne". - I my uważamy, że to nie jest dobre - mówił. - Kompetencje Unii Europejskiej są już szerokie. Rząd polski musi dbać o interesy Polski. Ja nie mam przecież żalu o to, że kanclerz Niemiec dba o interesy niemieckie, że prezydent Francji gra o interesy francuskie. To bardzo dobrze. Od tego są prezydentami czy kanclerzami swoich państw. Natomiast my musimy odpowiadać za interesy polskie. To jest gra, niestety, wielu interesów - podkreślał.