Afera z fakturami w KOD. Zapadł wyrok ws. Mateusza Kijowskiego i skarbnika komitetu

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Sąd Rejonowy w Pruszkowie uznał Mateusza Kijowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska) winnym poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach za obsługę informatyczną KOD. Działacz został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 4 tys. zł grzywny. Taki sam wyrok usłyszał skarbnik KOD Piotr Ch. "Sąd zobowiązał też oskarżonych do informowania o przebiegu okresu próby" - podała PAP.

REKLAMA

Andrzej Duda na odprawie MON przed szczytem NATO. "Szczególny moment"

Nieprawidłowości w sprawie faktur za obsługę informatyczną KOD

Pierwszy wyrok w tej sprawie Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał we wrześniu 2020 roku. Wówczas sąd uznał, że Mateusz Kijowski jest winny poświadczeniu nieprawdy w fakturach za usługi informatyczne na kwotę 121 tys. złotych. Skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz pięć tys. zł grzywny. Piotr Ch. został uniewinniony. Od orzeczenia odwołała się prokuratura. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. - W ocenie sądu odwoławczego argumentacja zawarta w apelacji prokuratura była zasadna, a ocena materiału dowodowego przeprowadzona w tym zakresie przez sąd rejonowy, a także w innych aspektach dokonanych ustaleń faktycznych, była nieprawidłowa - przekazała w uzasadnieniu sędzia.

Czego chce Erdogan za członkostwo Szwecji w NATO? Biden wyjaśnia

Akt oskarżenia trafił do sądu w marcu 2018 roku. Mateuszowi Kijowskiemu i Piotrowi Ch. zarzucano między innymi poświadczenie nieprawdy w fakturach wystawionych na rzecz komitetu społecznego KOD i stowarzyszenia KOD przez należącą do byłego lidera organizacji i jego żony firmę. Zdaniem śledczych usługi te nie zostały wykonane, a Kijowski i Ch. mieli przywłaszczyć sobie ponad 120 tys. Sąd w Pruszkowie uznał, jednak, że do przywłaszczenia pieniędzy nie doszło.