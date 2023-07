Marek Belka skomentował zdjęcie Kaczyńskiego z Morawieckim: To mem. Dla premiera to poniżające

Prof. Marek Belka był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Były premier i prezes NBP odniósł się podczas rozmowy do zdjęcia z obrad rządu, które odbyły się we wtorek (4 lipca) i wywołały lawinę komentarzy z powodu miejsca, jakie zajął Jarosław Kaczyński. Usiadł u szczytu stołu obok premiera Morawieckiego.

Marek Belka skomentował zdjęcie z posiedzenia Rady Ministrów: To jest już mem, nie rząd

Podczas wtorkowego posiedzenia premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński znów usiedli obok siebie. Profil kancelarii premiera zamieścił fotografię z obrad na Twitterze, co wzbudziło komentarze internautów. "Cyrk na kółkach" - pisali i pytali: "kto jest premierem". O zdjęcie został zapytany przez Anitę Werner także profesor Marek Belka. - Jak się podoba panu rząd premiera Morawieckiego, który na posiedzeniu rządu, tak żeby wszyscy widzieli, ma na szczycie stołu premiera Morawieckiego łokieć w łokieć z wicepremierem Kaczyńskim? Widział pan kiedyś coś takiego? - zapytała prowadząca. Jej gość, po chwili milczenia powiedział: - No właśnie, to jest już mem, to nie jest rząd, tylko to jest mem. To jest śmieszne i myślę, że dla premiera Morawieckiego w gruncie rzeczy poniżające - ocenił Marek Belka.

O obrazek z wtorkowych obrad SW Research zapytało dla "Rzeczpospolitej" także w sondażu. "Jarosław Kaczyński, jako wicepremier, na posiedzeniach rządu siada u szczytu stołu obok premiera. Jak Pani/Pan to ocenia?" - pytano. Zaledwie 16,7 proc. oceniło ten fakt pozytywnie, negatywnie natomiast aż 54,3 proc. 19,8 proc. ankietowanych nie miało zdania w sprawie, a 9,2 proc. stwierdziło, że o niej nie słyszało. "Rzeczpospolita" podkreśla także, że wśród osób z wykształceniem wyższym sytuacja nie spodobała się 63 proc. ankietowanych. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-5 lipca i wzięło w nim udział 800 pełnoletnich internautów.