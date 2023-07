Referendum ws. migrantów i wybory w jednym dniu? Polacy mówią, co sądzą o pomyśle PiS [SONDAŻ]

W piątek większość sejmowa przyjęła projekt, który ma umożliwić przeprowadzenie referendum i wyborów parlamentarnych w jednym dniu. "Za" zagłosowało 243 parlamentarzystów: 227 posłów PiS, jeden poseł KO (Tomasz Kostuś), ośmiu posłów Konfederacji, trzech posłów Kukiz'15, troje parlamentarzystów koła Polskie Sprawy i jeden poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza).

Zmiana w prawie jest konieczna, aby razem z jesiennymi wyborami parlamentarnymi PiS mógł zorganizować referendum ws. migrantów. - Nie mogę decydować za naszą większość parlamentarną, ale ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby to było jedno pytanie, odnoszące się do tego, czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński. Podkreślmy: żaden człowiek nie jest "nielegalny" - "nielegalna" może być migracja, ale nie ludzie.

Większość Polaków nie chce referendum w dniu wyborów

Okazuje się jednak, że Polacy nie są przekonani do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że aż 52,1 proc. respondentów uważa, że referendum w sprawie uchodźców nie powinno odbywać się w tym samym dniu, co wybory do Sejmu i Senatu. Z tego aż 40,8 proc. "zdecydowanie" sprzeciwia się tej inicjatywie. Natomiast 36,8 badanych (z czego 23,9 proc. "zdecydowanie") twierdzi, że referendum i wybory powinny zostać zorganizowane w jednym czasie. 11,1 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż IBRiS pokazuje również, że największe poparcie pomysł ten znajduje wśród wyborców PiS - popiera go aż 73 proc. zwolenników obecnej partii rządzącej. Przeciwnych jest 12 proc. Odwrotnie jest u wyborców opozycji: "za" jest 18 proc., "przeciw" - 74 proc., a 8 proc. nie ma zdania.

Z kolei 30 proc. niezdecydowanych osób popiera łączenie wyborów z referendum, 56 proc. jest przeciwnych, a 14 proc. odparło, że nie ma zdania. Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 7-8 lipca 2023 roku na ogólnopolskiej próbie 1100 respondentów.

Wcześniej z badania SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynikało, że według Polaków referendum ma pomóc PiS osiągnąć lepszy wynik w wyborach - uważa tak 53 proc. respondentów. Natomiast 15,5 proc. twierdzi, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma na celu dobro kraju. Zdaniem 11,9 proc. ankietowanych chodzi o obie te kwestie. Zdania w tej sprawie nie ma 10,7 proc. osób, a 8,9 proc. nie słyszało o sprawie.

