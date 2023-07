Wierchuszka PiS tańczy na Jasnej Górze, Kaczyński apeluje o pomoc w kampanii. "Przyspieszają laicyzację"

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy po raz kolejny przyjechali na Jasną Górę z okazji Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz 32. Wśród zebranych mogliśmy zobaczyć m.in. Marlenę Maląg, Zbigniewa Ziobrę, Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Janusza Kowalskiego, Joachima Brudzińskiego, Krzysztofa Sobolewskiego i oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. Kamery uchwyciły trzymających się za ręce i tańczących w rytm pieśni religijnej.

"PIS konwencje partyjną zrobił na Jasnej Górze. Niech się potem Kościół nie dziwi, że mu wiernych ubywa" - napisała Katarzyna Lubnauer z KO, komentując obecność polityków PiS na Jasnej Górze.

Jarosław Kaczyński z apelem na Jasnej Górze

Sam Kaczyński podczas swojego przemówienia na Jasnej Górze otwarcie prosił o wsparcie PiS w kampanii wyborczej. Wicepremier przekonywał, że "nie można oddać władzy tym", którzy "zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności, zniszczenie wszelki zasad, które przeszkadzałyby w realizacji ich planów". - Na to nie możemy się zgodzić, musimy być zdecydowani w naszym działaniu, we wsparciu ruchu obrony wyborów - powiedział prezes PiS. Kaczyński poprosił obecnych, by "zaapelować o każdego człowieka, każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do podstawowej, elementarnej naszej racji, to będzie wielka zdobycz". - Tu nie można ustawać, nie można się zniechęcać - podkreślał.

Kaczyński z apelem na Jasnej Górze: Ktoś tutaj chce zniszczyć nasz naród

Dziennikarka Wirtualnej Polski Bianka Mikołajewska oceniła, że ojcowie Paulini, którzy godzą się na agitację polityczną na Jasnej Górze "najwyraźniej uważają, że wszyscy katolicy w Polsce mieszczą się w 30 proc. wyborców PiS".

Tomasz Terlikowski: Szkodą autorytetowi Kościoła

"Polityczne przemówienia w trakcie kampanii wyborczej od ołtarza na Jasnej Górze szkodzą autorytetowi Kościoła, wprowadzają do niego ostre podziały i przyspieszają laicyzację. Tyle w kwestii realnych skutków działań prezesa PiS i o. Tadeusza Rydzyka" - skomentował Tomasz Terlikowski.

"Brak reakcji biskupów na instrumentalne traktowanie Kościoła będzie oznaczał jedno; to Kaczyński z Rydzykiem zarządzają dziś Kościołem w PL" - napisał inny publicysta, Jarosław Makowski.