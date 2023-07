Kaczyński na Jasnej Górze apeluje o pomoc w kampanii: "Alleluja i do przodu" prowadzić nas będzie do zwycięstwa

- Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna, od naprawdę bardzo dawna, nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i można powiedzieć, odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej: podstawy polskości - mówił w niedzielę na Jasnej Górze prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę. Przed nami wybory w październiku. To będzie moment być może na bardzo długie lata decydujący. I stąd waga tego, co będzie indywidualną decyzją każdego z nas, każdego, kto ma Polskę w sercu, decyzją o pójściu do tych wyborów decyzją i o tym, by zdecydować, mówiąc najkrócej, że Polska ma trwać, że Polska ma się rozwijać, że Polska ma wykorzystywać swoje szanse (...), że Polska nie będzie w rękach ludzi wyznających jakąś oszalałą ideologię, że ta ideologia nie będzie także decydowała o decyzjach ekonomicznych, prywatyzacji wszystkiego, że będziemy mieli w naszym kraju dążenie do równości, sprawiedliwego ustroju społecznego i gospodarczego - dodał wicepremier.

Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze: Każdy przekonany to wielka zdobycz

Polityk stwierdził, że "nie można oddać władzy tym", którzy "zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności, zniszczenie wszelki zasad, które przeszkadzałyby w realizacji ich planów". - Na to nie możemy się zgodzić, musimy być zdecydowani w naszym działaniu, we wsparciu ruchu obrony wyborów - powiedział prezes PiS. Kaczyński poprosił obecnych, by "zaapelować o każdego człowieka, każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do podstawowej, elementarnej naszej racji, to będzie wielka zdobycz". - Tu nie można ustawać, nie można się zniechęcać - podkreślał.

Trzeba słowa, które tak często powtarza Ojciec Dyrektor: 'Alleluja i do przodu', traktować jako wskazanie [...], które prowadzić nas będzie po raz kolejny do zwycięstwa. Wbrew wszystkiemu. Wbrew wszystkim grupom - i tym, które są na wschodzie, i tym, które są na zachodzie. Bo Polska jest dziś już silna i może zwyciężyć. I zwycięży

- zakończył swoje przemówienie prezes PiS.

Jak ustaliła przed kilkoma miesiącami posłanka Hanna Gill-Piątek, podmioty związane z o. Tadeuszem Rydzykiem (m.in. Fundacja Lux Veritatis), założycielem Radia Maryja i TV Trwam, otrzymały od rządu w latach 2021-2022 co najmniej 2 mln zł. Z kolei OKO.press wyliczało przed dwoma laty, że od początku przejęcia władzy przez PiS do końca 2020 r. tym podmiotom przekazano z publicznych pieniędzy co najmniej 325 mln zł.