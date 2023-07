Ludzie Ziobry wystartują z list PiS? Kaczyński tego nie wyklucza. Jest jedno "ale"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, cytowaną przez portal I.pl, że listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości "nie są gotowe" i "to jest jeszcze dosyć długi proces". - Udział w kampanii wyborczej i sposób działania w kampanii, plus oczywiście te oceny, które będą sięgać całego czterolecia, to będzie przesłanka dla kolejności na listach albo nawet jeśli chodzi o samą obecność na listach. W związku z tym jest w tej chwili dużo przed czasem, żeby te listy ustalać - zaznaczył.

Polityk przekazał, że "wszystko wskazuje" na to, że na listach znajdą się członkowie Suwerennej Polski. Dodał, że na listach znajdą się też przedstawiciele "wszystkich grup, mniejszych i większych, które są razem w tym wielkim namiocie PiS, Zjednoczonej Prawicy" i które pojawiły się na czerwcowym wiecu w Bogatyni (byli tam m.in. szef partii Republikańskiej Adam Bielan czy członek koła Polskie Sprawy Zbigniew Girzyński). - Nie mogę tylko w tej chwili mówić na pewno, na których będą miejscach, chociaż akurat z nimi już trochę na ten temat rozmawiam - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Zapytany o to, jaki procent miejsc na listach przypadnie ugrupowaniu Zbigniewa Ziobry, prezes PiS odparł, że "nie zostaną pokrzywdzeni, biorąc pod uwagę to, co mieli dotychczas". - Muszą sobie zdawać sprawę, że są i inni, poza tym jest ta główna partia, która niesie na sobie główny ciężar. Nie mamy zamiaru ich krzywdzić. Bywało różnie w naszej współpracy, ale w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką - zaznaczył.

PiS pracuje nad listami wyborczymi. Co mówi statut partii?

Statut Prawa i Sprawiedliwości dostępny na stronie partii zawiera załącznik pod nazwą "Zasady reelekcji parlamentarzystów". W tym załączniku napisano, że przy ponownym wystawieniu posła na listach wyborczych PiS bierze się pod uwagę m.in. pracę merytoryczną, frekwencję na posiedzeniach Sejmu, przestrzeganie dyscypliny głosowania, opłacanie składek członkowskich PiS, wypowiadanie się w mediach zgodnie z programem PiS oraz pozostawanie w klubie PiS przez okres całej kadencji, w tym niezawieszanie w nim swojego członkostwa.

W załączniku wskazano również, że "klub PiS prowadzi Kartę Parlamentarzysty, w której odnotowywane są wszystkie pozytywne efekty pracy danego parlamentarzysty oraz wszystkie przypadki naruszenia reguł". W grudniu 2020 r. portal Gazeta.pl zwrócił się więc z wnioskiem do Prawa i Sprawiedliwości o udostępnienie Kart Parlamentarzysty dotyczących kilkunastu posłów klubu PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski odmówił nam wówczas ujawnienia treści tych kart, wskazując, że "wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznych".