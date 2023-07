Jarosław Kaczyński w Pułtusku wziął na ręce niemowlę. "Takiego dziecka nie miałem na rękach dawno"

Takie sceny z udziałem Jarosława Kaczyńskiego należą do rzadkości. Podczas pikniku w Pułtusku do prezesa PiS podeszła młoda kobieta z dzieckiem. Wicepremier wziął niemowlę na ręce i zapozował do zdjęcia.

3 PiS / Twitter Otwórz galerię Na Gazeta.pl