Referendum ws. migracji. Kaczyński: Jestem zwolennikiem, żeby było jedno pytanie

W sobotę Jarosław Kaczyński bierze udział w spotkaniu z mieszkańcami Pułtuska. Wizyta przebiega w formie pikniku i odbywa się w ramach akcji "Trasa dotrzymanego słowa". - To jest nasza stara metoda. Chodzi o rozmowę z Polakami, aby wszystko to, co przedstawimy jako nasz program, było w niemałej mierze wynikiem rozmów, dobrej orientacji w tym, czym Polacy w tej chwili żyją - powiedział w rozmowie z TVP Info Jarosław Kaczyński. Prezes PiS udzielił wywiadu stacji w drodze na spotkanie w Pułtusku. Jedno z pytań dotyczyło referendum ws. migrantów. - To referendum odnoszące się do losu Polski i Polaków - czy będziemy żyli w bezpiecznym kraju, kraju, który pokazał, że potrafi się bardzo szybko rozwijać - mówił.

Kaczyński przekonywał, że w sprawie migracji Unia Europejska chce powrotu do "czegoś, co zostało już odrzucone". - Stąd ta gra. Raz pani Johansson [Ylva Johansson, unijna komisarz ds. wewnętrznych - red.] mówi jedno, później coś innego. To samo przedstawiciele opozycji. My wielokrotnie przekonaliśmy się, że władze UE łamią traktaty. Dlatego mówimy twarde "nie" - podkreślił wicepremier. - Model rozwoju gospodarczego i społecznego, który zbudowaliśmy, sprawdza się i musimy go obronić. Był w Polsce bardzo niesprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy i zdołaliśmy go w wielkiej mierze zmienić i to ogromne osiągnięcie. Polacy popełniliby wielki błąd, gdyby to się zmieniło - dodał.

Z Kaczyńskim rozmawiała też dziennikarka Polsat News. w trakcie wywiadu padło pytanie o referendum dotyczącego przyjmowania migrantów. Prezes zdradził, jak jego zdaniem powinno brzmieć zawarte w nim pytani.

Nie mogę decydować za naszą większość parlamentarną, ale ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby to było jedno pytanie, odnoszące się do tego, czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów

- powiedział. - My chcemy pomagać, (...) ale nie chcemy, żeby ktoś nas zmuszał do zmiany naszego modelu życia, obniżenia naszego bezpieczeństwa i zmiany tego modelu gospodarczego, który skonstruowaliśmy i który nawet w trudnych czasach daje dobre wyniki - przekonywał.

