Kaczyński na pikniku: Mamy takiego, co chce mieć lotnisko w Berlinie. Myli mu się, gdzie jest stolica Polski

- Niedawno mieliśmy Ul Programowy, a dzisiejsze spotkanie jest jego kontynuacją. Program, który przedstawiliśmy, był efektem rozmów z Polakami. Takich rozmów będzie dużo więcej. Już dziś nasi czołowi politycy udadzą się do wielu miejscowości w Polsce - powiedział prezes PiS. - Przedstawiliśmy plan dla Polski, który zrealizowaliśmy. Europejskie statystyki pokazują jasno, że w naszym państwie jest wielki postęp. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Nieprzypadkowo jestem w Pułtusku, bo w tym mieście świętowaliśmy zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy - dodał.

Kaczyński na pikniku PiS: Mamy takiego, co chce mieć lotnisko w Berlinie

Jarosław Kaczyński stwierdził też, że autokar, którym przyjechał do Pułtuska, ma "wymiar symboliczny". - To jest autokar z fabryki Autosan, która już schodziła, już się wydawało, że jej nie będzie. Dziś produkuje nowoczesne autobusy i one jeżdżą po ulicach różnych miast, także tych, gdzie rządzą ludzie nam niechętni, a bardzo lubią Niemcy. Tu niedaleko mamy takiego, co chce mieć lotnisko w Berlinie. Myli mu się, gdzie jest stolica Polski. Polska musi mieć wielkie lotnisko, z którego można dolecieć do Australii, w różne miejsca Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Łacińskiej, na cały świat. Będziemy je mieli - stwierdził.

Polityk podkreślił, że PiS chce walczyć z "prowincjonalnością Polski". - Chcemy, aby polskie rodziny były bogate, aby Polska była wielka. Jesteśmy bardzo blisko tego, aby dogonić Zachód. Rozwiązujemy problemy, pomagamy rolnikom. Osobiście dopilnuję tego, że sprawa skupu malin zostanie pozytywnie rozwiązania - zaznaczył.

- Dziś potrzebujemy głosów, aby kontynuować zmianę, która jest w Polsce od 2015 roku. Będziemy jeździć po Polsce, będziemy rozmawiać z Polakami. (...) Jeżeli otrzymamy poparcie Polaków to nic nas nie zatrzyma! Zwyciężymy! - powiedział Jarosław Kaczyński.

Referendum. Kaczyński: Jestem zwolennikiem, żeby było jedno pytanie

Donald Tusk wylicza koszt urlopu rodziny z Pułtuska

Do pikniku PiS odniósł się w swoim sobotnim wystąpieniu na konwencji Nowoczesnej przewodniczący PO Donald Tusk. - Wiemy wszyscy, że Jarosław Kaczyński uwielbia rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu. (...) Na wszelki wypadek, panie prezesie, chcę poinformować, że takie okrągłe na pikniku to jest piłka, grill jest gorący i proszę uważać, nie dotykać, duże kolorowe to są dmuchane zjeżdżalnie. Tutaj taki instruktaż na pewno się przyda panu prezesowi - ironizował były premier. - Jestem pewien, że bardzo profesjonalnie przygotował loterię fantową na ten piknik. Loterię fantową pod hasłem "Cześć, wujku". Rodzina PiS-owska w takiej loterii nie tylko w trakcie pikniku może wygrać, jak wiecie, willę, limuzynę, dotację dla fundacji założonej wczoraj, stanowisko w spółce skarbu państwa lub w radzie nadzorczej - wyliczał.

- Jesteście, panie i panowie z PiS-u, w Pułtusku. Dzisiaj, być może, jakaś rodzina z Pułtuska wyrusza na wymarzony urlop. Wiemy ze statystyki, one są tak samo smutne w Pułtusku, jak i w każdym innym polskim mieście czy polskiej wsi: mniej niż połowa rodzin zdecyduje się z powodów finansowych na jakąkolwiek formę wyjazdowych wakacji - mówił Donald Tusk.

Tusk drwił z pikniku Kaczyńskiego. "Takie okrągłe to jest piłka"

- Ale jeśli kogoś dzisiaj stać na krótki wyjazd, on będzie dzisiaj, panie prezesie Kaczyński, w Pułtusku tak wyglądał. Zanotowałem sobie te dane, to są dane np. ze stacji paliw na ul. Warszawskiej w Pułtusku. Będziecie jechali w czwórkę, małżeństwo z dwójką dzieci, do Krynicy z Pułtuska. Zatankujecie za 250 zł pełny bak niedużego samochodu, kupicie cztery butelki wody mineralnej na podróż, w Pasłęku zatrzymacie się w McDonald's, żeby kupić najtańsze zestawy. Dwa dla dzieci, zapłacicie 34 zł, dwa dla dorosłych, zapłacicie 57 zł - wyliczał.

- Rodzina dojedzie do Krynicy, tam zapłaci za tani domek, bo o hotelu nie ma co marzyć. Za najtańszy domek w Krynicy, za tydzień, nie za dwa tygodnie czy miesięczny urlop, 2450 zł. Tańszego nie znaleźliśmy. Gdyby chcieli skorzystać z hotelu w Krynicy, zapłaciliby ponad sześć tys. zł. Krynica Morska nie jest najdroższym miejscem. Na kolację zjedzą dorsza, frytki, zupę, może dzieciom kupią po gofrze. Pierwszy dzień będzie ich kosztował 2985 zł. Za te sześć dni zapłacą prawie siedem tys. zł, licząc wyłącznie zakwaterowanie i trzy najskromniejsze posiłki dziennie - mówił polityk.