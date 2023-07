Tusk na konwencji Nowoczesnej drwił z pikniku Kaczyńskiego. "Takie okrągłe to jest piłka"

- Spotykamy się dzisiaj w Warszawie na spotkaniu Nowoczesnej, a za dwie czy trzy godziny w Pułtusku ma odbyć się piknik rodzinny prowadzony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja doceniam oczywiście to dyskretne poczucie humoru pana prezesa, chociaż wydaje mi się, że zbyt oczywiste się staje dla wszystkich, że na pewno wygodniej prezesowi debatować w Pułtusku z samym sobą i dziećmi niż z Tuskiem w jakiejś debacie publicznej - mówił w sobotę na konwencji gospodarczej Nowoczesnej lider PO Donald Tusk.

- Od tej debaty publicznej, prezesie Kaczyński, tak nie uciekniesz. Sam spowodowałeś kilka sytuacji, o których debatują nie tylko politycy, ale wszystkie polskie rodziny. Podjęliście decyzję jako władza o referendum w dniu wyborów i w tej sprawie nie możecie, nie macie prawa, nie macie szans uniknąć otwartej debaty publicznej, żeby Polki i Polacy dokładnie wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi w tej wielkiej grze o najbliższe lata w Polsce, w Europie i na świecie i czego tak naprawdę dotyka ten pomysł, ta idea referendum i tego wielkiego migracyjnego kłamstwa - dodał.

Donald Tusk stwierdził też, że "piknik odbywa się w Pułtusku, jest piknikiem rodzinnym, wiemy wszyscy, że Jarosław Kaczyński uwielbia rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu". - Oczywiście bardzo chciałbym, tak jak cała Polska, to jest jednak prezes partii rządzącej i rządzi niepodzielnie od kilku lat w Polsce, żeby on na serio pomyślał o tym, co jest prawdziwym problemem polskiej rodziny, także tej w Pułtusku - mówił przewodniczący PO.

Donald Tusk: W Polsce rządzą mafijne rodziny

- Na wszelki wypadek, panie prezesie, chce poinformować, że takie okrągłe na pikniku to jest piłka, grill jest gorący i proszę uważać, nie dotykać, duże kolorowe to są dmuchane zjeżdżalnie. Tutaj taki instruktaż na pewno się przyda panu prezesowi. Jestem pewien, że bardzo profesjonalnie przygotował loterię fantową na ten piknik. Loterię fantową pod hasłem "Cześć, wujku". Rodzina PiS-owska w takiej loterii nie tylko w trakcie pikniku może wygrać, jak wiecie, willę, limuzynę, dotację dla fundacji założonej wczoraj, stanowisko w spółce skarbu państwa lub w radzie nadzorczej - wyliczał.

Tusk ma tajny plan na politykę migracyjną PiS-u? " Im już nic nie zostało"

- Ten autoironiczny piknik rodzinny kosztem rodzin z Pułtuska jeszcze raz przypomina nam o tym, że w Polsce rządzi kilka czy kilkanaście mafijnych rodzin, bo tak naprawdę wygląda dzisiaj PiS-owska władza. Do tego sprowadza się istota tej władzy. Każdej mafii politycznej, gospodarczej, kryminalnej potrzebne jest jako narzędzie sprawowania władzy kłamstwo, umiejętne przerzucanie winy na tych, którzy chcą pilnować prawa, niepohamowane złodziejstwo i pazerność. Jesteśmy tego wszyscy każdego dnia świadkami - dodał Tusk.



Donald Tusk podlicza koszty urlopu czteroosobowej rodziny

- Jesteście, panie i panowie z PiS-u, w Pułtusku. Dzisiaj, być może, jakaś rodzina z Pułtuska wyrusza na wymarzony urlop. Wiemy ze statystyki, one są tak samo smutne w Pułtusku, jak i w każdym innym polskim mieście czy polskiej wsi: mniej niż połowa rodzin zdecyduje się z powodów finansowych na jakąkolwiek formę wyjazdowych wakacji - mówił były premier.

- Ale jeśli kogoś dzisiaj stać na krótki wyjazd, on będzie dzisiaj, panie prezesie Kaczyński, w Pułtusku tak wyglądał. Zanotowałem sobie te dane, to są dane np. ze stacji paliw na ul. Warszawskiej w Pułtusku. Będziecie jechali w czwórkę, małżeństwo z dwójką dzieci, do Krynicy z Pułtuska. Zatankujecie za 250 zł pełny bak niedużego samochodu, kupicie cztery butelki wody mineralnej na podróż, w Pasłęku zatrzymacie się w McDonald's, żeby kupić najtańsze zestawy. Dwa dla dzieci, zapłacicie 34 zł, dwa dla dorosłych, zapłacicie 57 zł - wyliczał Donald Tusk.

- Rodzina dojedzie do Krynicy, tam zapłaci za tani domek, bo o hotelu nie ma co marzyć. Za najtańszy domek w Krynicy, za tydzień, nie za dwa tygodnie czy miesięczny urlop, 2450 zł. Tańszego nie znaleźliśmy. Gdyby chcieli skorzystać z hotelu w Krynicy, zapłaciliby ponad sześć tys. zł. Krynica Morska nie jest najdroższym miejscem. Na kolację zjedzą dorsza, frytki, zupę, może dzieciom kupią po gofrze. Pierwszy dzień będzie ich kosztował 2985 zł. Za te sześć dni zapłacą prawie siedem tys. zł, licząc wyłącznie zakwaterowanie i trzy najskromniejsze posiłki dziennie. Do rangi wydarzenia urośnie wizyta na dmuchanej zjeżdżalni, bo trzeba tam zapłacić za dwójkę dzieci 30 zł, a znane nam wszystkim marzenie małych dziewczynek o wplatanym warkoczyku, to jest jednorazowo 30 zł - wskazywał polityk.

Wicepremier Jarosław Kaczyński weźmie w sobotę udział w pikniku rodzinnym w Pułtusku. Prawo i Sprawiedliwość zmienia formułę spotkań z mieszkańcami na luźną, wakacyjną. Piknik rozpocznie się o godz. 14. Z kolei w Przasnyszu będzie w sobotę minister aktywów państwowych Jacek Sasin. O godzinie 15 spotka się z mieszkańcami w ramach akcji #TrasaDotrzymanegoSłowa.