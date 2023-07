PiS obroniło swoich. Lichocka, Gliński czy Błaszczak nie odpowiedzą ws. "siania nienawiści"

Sejm odrzucił w piątek 7 lipca wnioski oskarżyciela subsydiarnego Rafała Gawła, które zostały wniesione 6 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło o członkinię Rady Mediów Narodowych Joannę Lichocką, ministra kultury Piotra Glińskiego, ministra obrony Mariusza Błaszczaka i sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera.

Politycy PiS obronili swoich. Lichocka, Szefernaker, Gliński i Błaszczak nie stracą immunitetów

Przeciw uchyleniu immunitetu Joanny Lichockiej było 249 posłów, pięciu wstrzymało się od głosu a "za" zagłosowało 193 polityków. Przeciw uchyleniu mandatu Mariuszowi Błaszczakowi zagłosowało 248 polityków, "za" było 196 posłów, a dwóch się wstrzymało. W przypadku Glińskiego przeciw było 246 polityków, czterech się wstrzymało, a "za" było 194 posłów. Za zachowaniem immunitetu Pawła Szefernakera było 246 polityków, trzech wstrzymało się od głosu, a 195 posłów chciało, by wiceszef MSWiA stracił mandat posła.

Odrzucenie wniosku ws. immunitetów posłów PiS zarekomendowała także Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, gdzie na 17 członków aż dziewięciu to politycy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Wniosek Rafała Gawła związany był z działaniem polityków PiS, którzy udostępniali spot "Bezpieczny samorząd" w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. W nagraniu, który ma być stylizowany na spot informacyjny, widać wizerunki posłów Platformy Obywatelskiej, które zdaniem autora mają sprzyjać "przyjmowaniu migrantów do Polski". Mroczna muzyka w tle wskazuje, że ma to być rzekomo zła decyzja i jest przeciwna działaniom rządu PiS.

Następnie w spocie pojawia się "wizja Polski" w 2020 roku. W programie stylizowanym na informacyjny "dziennikarka" fikcyjnej stacji TV48 pokazuje nagranie z kolejkami na granicach. Następnie pojawiają się kadry, na których widać przemoc. Lektor sugeruje, że ma to być związane z "napływem uchodźców". W nagraniu padają takie sformułowania, jak "enklawy muzułmańskich uchodźców", "75 ofiara", "mieszkańcy boją się wychodzić po zmroku na ulicę", "napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców".

Zdaniem prawniczki Magdaleny Spisak, spot "w oczywisty sposób wywoływał uczucie wrogości, braku akceptacji i złości w stosunku do uchodźców", a udostępniając nagranie posłowie mogli przyczynić się do siania nienawiści. Autorem subsydiarnego aktu oskarżenia jest Rafał Gaweł, czyli założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Subsydiarny akt oskarżenia może być złożony w sytuacji, gdy organy ścigania dwukrotnie odmówią wszczęcia dochodzenia lub je umorzą - tak też było w przypadku spotu PiS. Wówczas osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek, włączając się do postępowania sądowego i biorąc na siebie rolę oskarżyciela.

Warto dodać, że w sprawie interweniował także ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. "Rzecznik wskazał, że spot zawierał treści budzące uzasadnione podejrzenie przestępstwa. Dążył bowiem do wzbudzenia u znacznej części odbiorców uczucia niechęci i wrogości. Tym samym nie może być uznany wyłącznie za wyrażenie opinii czy poglądu jego twórców. A ponieważ nawołuje do nienawiści nie zasługuje na ochronę, jaką wypowiedziom i opiniom, także nieprzychylnym czy kontrowersyjnym, gwarantuje art. 54 ust. 1 Konstytucji RP czy art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności" - pisał we wniosku Adam Bodnar.

Warto przypomnieć, że autorami spotu byli właściciele firmy Solvere, którzy byli odpowiedzialni za kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy". Więcej o tej sprawie pisaliśmy w artykule udostępnionym powyżej.