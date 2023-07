"Chciałam szybko i intensywnie zbudować coś, na co nie miałam wystarczających zasobów. Myślałam, że sama idea i wiara w to, co się robi, wystarczy" - napisała Marianna Schreiber o starcie w najbliższych wyborach partii Mam Dość 2023. Żona posła PiS wyjaśniła, że na jej decyzję wpłynęło również środowisko polityczne. Czy Marianna Schreiber kończy z polityką?

