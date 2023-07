Tusk ma tajny plan na politykę migracyjną PiS-u? "Przegrają, a my im w tym pomożemy"

Zobacz wideo "Oszuści, oszuści!". Witek: Za chwileczkę skorzystam z uprawnień regulaminowych

Politycy z PO w rozmowie z Onetem mieli przekonywać, że niedługo pokażą na "konkretnych liczbach" prawdziwą skalę migracji do Polski za czasów obecnej partii rządzącej oraz że mają "kilka pomysłów do przodu". - Na każdym polu ponieśli porażkę. Tutaj też przegrają, a my im w tym pomożemy - powiedział współpracownik Donalda Tuska. Jak dodał, PO wie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie "brnęło w temat referendum".

Jak usłyszał portal, PiS "dostał w zęby dość mocno". - Nie mamy jednak wątpliwości, że nie zrezygnują z podgrzewania nastrojów wokół migracji. Im już nic nie zostało - stwierdził rozmówca z Platformy Obywatelskiej.

Wybory parlamentarne i referendum w tym samym dniu. Morawiecki potwierdza

Referendum w sprawie relokacji migrantów w tym samym dniu co wybory

Mateusz Morawiecki potwierdził w poniedziałek 3 lipca, że Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzić w tym samym dniu wybory parlamentarne i referendum ds. relokacji migrantów. Jak zaznaczył, chodzi o to, by "koszty były niższe". - Wiadomo, że przeprowadzenie osobno wyborów i osobno referendum to dodatkowe koszty - powiedział. Polityk przekazał, że będzie to "referendum z jednym pytaniem", a "dokładne pytanie będzie sformułowane w terminie późniejszym".

Pod koniec czerwca grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Ma on umożliwić przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP lub wybory do Parlamentu Europejskiego. Zmiany mają na celu między innymi ujednolicenie godzin głosowania. Przyjęto, że głosowanie przeprowadza się w godzinach określonych w Kodeksie wyborczym - czyli w godz. 7-21. W piątek wieczorek Sejm przyjął nowelizację.

Przypomnijmy: w unijnym pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości: albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polski rząd nie zgadza się na propozycję Unii Europejskiej.

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o referendum. "Projekt polityczny"