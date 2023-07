Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka. Jest decyzja Sejmu

Za odwołaniem szefa MON zagłosowało 122 posłów klubu Koalicji Obywatelskiej, 43 Lewicy, 24 PSL-Koalicji Polskiej, ośmiu posłów Konfederacji, sześcioro Polski 2050, czworo Porozumienia, troje Lewicy Demokratycznej, dwóch Wolnościowców i pięcioro niezależnych. Przeciwko było 228 posłów klubu PiS, trzech Kukiz'15, troje posłów Polskich Spraw i jeden niezrzeszony (Łukasz Mejza).

Wniosek o wotum nieufności złożyli w połowie czerwca posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W piątek wieczorem w Sejmie odbyła się na ten temat debata. - To jest wotum nieufności inne niż dotychczasowe, dotyczy sprawy nadzwyczajnej, bezprecedensowej. Przez terytorium Polski przeleciała i spadła koło Bydgoszczy rosyjska rakieta. Praktycznie jej nie szukano, a po jej przypadkowym odkryciu doszło do ciągu zdarzeń kompromitujących dla ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Sprawy nie wyjaśniono, nic nie wiadomo o wyciągnięciu wniosków, także personalnych - wskazywał poseł KO Tomasz Siemoniak, były szef MON w rządzie PO-PSL. - Jasne, że trwa blisko polskich granic wojna, że rosyjscy agresorzy setkami rakiet i pocisków uderzają w Ukrainę. Jasne, że grożą nam różne incydenty i nikt na świecie nie zbudował systemu, który w 100 procentach chroni jego terytorium. Ale w tej sprawie wszystkie kompromitujące ministra zdarzenia nastąpiły po upadku rakiety - powiedział.

- Miał być pan debeściakiem, a jest pan zwykłym partaczem. Obiecywał pan, że przez niebo nic się nie prześliźnie, a nie upilnował pan sześciometrowej rakiety. Po nagłośnieniu sprawy zrzucił pan odpowiedzialność na swoich najbliższych współpracowników, oskarżył generałów i żądał ich dymisji. Zamiast honorowo wziąć na siebie winę, szukał pan kozła ofiarnego, ośmieszył siebie i, co gorsza, polskie wojsko. Nie ufają panu nawet koledzy z rządu - komentował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Mariusz Błaszczak: Putin prowadzi wojnę hybrydową waszymi rękami

- Zarzuty zawarte we wniosku KO są tak absurdalne, że trudno mi uwierzyć, iż przygotowywał ten wniosek ktoś, kto ma przynajmniej mgliste pojęcie o wojsku i jego procedurach - stwierdził w odpowiedzi na krytykę opozycji szef MON Mariusz Błaszczak. - W zasadzie wszystkie te zarzuty oparto na sensacyjnych doniesieniach mediów znanych z zaciekłego zwalczania demokratycznie wybranych polskich władz - dodał.

- Przypomnę więc, że zdarzenie dotyczące incydentu z 16 grudnia zostało przedstawione zarówno panu prezydentowi RP, jak i panu premierowi w raporcie MON z kontroli funkcjonowania polskiego systemu obrony powietrznej. To, co można ujawnić publicznie, przedstawiłem już na konferencji 11 maja, natomiast opozycja w ogóle była tymi wyjaśnieniami zainteresowana, organizując hucpę polityczną na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej. 16 grudnia ani później nie byłem informowany o przekroczeniu polskiej granicy przez jakikolwiek obiekt - zaznaczył.

- W swoim wniosku piszecie, że w wyniku incydentu z rakietą pod Bydgoszczą Rosja dowiedziała się, że Polska jest wciąż podatnym gruntem dla prowadzenia wojny hybrydowej. To przede wszystkim wasz wniosek i wasze działania są częścią rosyjskiej wojny hybrydowej. Putin prowadzi tę wojnę w tym momencie waszymi rękami - powiedział.

Wniosek o wotum nieufności wobec Błaszczaka. "Zawiódł każdego z was"

W obronie Mariusza Błaszczaka stanął m.in. premier Mateusz Morawiecki. - Platforma Obywatelska postanowiła wbić kij w szprychy polskiego bezpieczeństwa, tak robi tylko nieodpowiedzialna opozycja. W waszych czasach wasza doktryna, strategia to "budżet dziurawy jak durszlak, a granice dziurawe jak sito". Armia, która jest zwijana, która nie ma odpowiedniego finansowania - mówił, nawiązując do rządów poprzedników. - Polska Grupa Zbrojeniowa coraz mocniej staje na nogi i potrafi produkować na najwyższym światowym poziomie, czego dowodem jest eksport produktów. Nie pamiętam, by miało to miejsce za waszych czasów, nie było was na to stać, by rozwijać PGZ. Nie jest to łatwe, ale idziemy w tym kierunku - mówił szef rządu.

Mateusz Morawiecki dodał, że rząd PiS jest w bliskich kontaktach z sojusznikami w kwestii zakupu broni. Wymienił Francję, Szwecję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Koreę. - To podniesienie stanu uzbrojenia armii na niewyobrażalny w waszych czasach poziom. To czyni Polskę o niebo bezpieczniejszą niż była wcześniej. Za te wszystkie działania powinniście podziękować, bo w waszych czasach to, jak zajmowaliście się polską armią, jak nie potrafiliście znaleźć środków na jej rozbudowę, zlikwidowaliście pobór, jak nie potrafiliście uzbroić polskiej armii, jest przyczyną wielkiego wstydu po waszej stronie - wskazywał.