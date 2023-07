Wniosek o wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. "Zawiódł każdego z was"

Tekst jest aktualizowany

- To jest wotum nieufności inne niż dotychczasowe, dotyczy sprawy nadzwyczajnej, bezprecedensowej. Przez terytorium Polski przeleciała i spadła koło Bydgoszczy rosyjska rakieta. Praktycznie jej nie szukano, a po jej przypadkowym odkryciu doszło do ciągu zdarzeń kompromitujących dla ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Sprawy nie wyjaśniono, nic nie wiadomo o wyciągnięciu wniosków, także personalnych - mówił w piątek po godzinie 17 w Sejmie poseł KO Tomasz Siemoniak, były szef MON w rządzie PO-PSL.

- Jeśli uda wam się odrzucić ten wniosek, to wstaniecie z okrzykami "Mariusz, Mariusz!". Nie miejcie jednak złudzeń i wyobraźcie sobie, że ta rakieta mogła przelecieć nad waszym domem, nawet nad domem samego prezesa. Ta sprawa jest inna niż rutyna politycznej walki. Dotyczy każdego z was i każdego z was zawiódł minister Błaszczak - dodał. - Jasne, że trwa blisko polskich granic wojna, że rosyjscy agresorzy setkami rakiet i pocisków uderzają w Ukrainę. Jasne, że grożą nam różne incydenty i nikt na świecie nie zbudował systemu, który w 100 procentach chroni jego terytorium. Ale w tej sprawie wszystkie kompromitujące ministra zdarzenia nastąpiły po upadku rakiety - przekazał. Szef MON zaznaczył, że okoliczności powinny być zbadane przez prokuraturę i Najwyższą Izbę Kontroli.

Mariusz Błaszczak. Wniosek o wotum nieufności

- Brak zaufania do ministra obrony wyraził jego szef, czyli premier, mówiąc, że o sprawie rakiety dowiedział się pod koniec kwietnia, kiedy my wszyscy dowiedzieliśmy się z mediów - podkreślał Tomasz Siemoniak. - Czy można mieć zaufanie do ministra obrony, który nie przekazuje tak krytycznej informacji? Czy panowie w ogóle się ze sobą kontaktujecie? - mówił. Poseł PO przypomniał, że prezydent Andrzej Duda nie odwołał gen. Tomasza Piotrowskiego, choć Mariusz Błaszczak obarczył go odpowiedzialnością za zaniedbania. - Minister Błaszczak w interesie bezpieczeństwa Polski powinien odejść - podkreślał. Mówił, że Błaszczakowi "nie ufa większość Polaków".

Rakieta pod Bydgoszczą. Błaszczak oskarżał, ale nie zawiadomił służb

- Miał być pan debeściakiem, a jest pan zwykłym partaczem. Obiecywał pan, że przez niebo nic się nie prześliźnie, a nie upilnował pan sześciometrowej rakiety. Po nagłośnieniu sprawy zrzucił pan odpowiedzialność na swoich najbliższych współpracowników, oskarżył generałów i żądał ich dymisji. Zamiast honorowo wziąć na siebie winę, szukał pan kozła ofiarnego, ośmieszył siebie i, co gorsza, polskie wojsko. Nie ufają panu nawet koledzy z rządu - mówił z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

- Jesteście partaczami, a pan, panie ministrze, jest hersztem tych partaczy. Tak trzeba mówić o rządach, które niszczą polską zbrojeniówkę i hańbią polską armię. Jest pan największym szkodnikiem polskiej armii. W czasach wojny szefem MON powinien być człowiek, któremu ufają polska armia, obywatele, generałowie. Pan nie ma za sobą ani żołnierzy, ani obywateli. Szkodniki trzeba eliminować - dodał.

W obronie Mariusza Błaszczaka stanął poseł PiS, były rzecznik tej partii Radosław Fogiel. - Zasadnicze tezy wniosku można zdezawuować w minutę. Zaliczyć go należy do kategorii "publicystyka". Trudno znaleźć tu poważne zarzuty, czy udokumentowane fakty - przekonywał. - Główna część wniosku to opisy medialne, w żaden sposób niezweryfikowane i rozmaite spekulacje. Pewnie większość z państwa tego wniosku nie czytała, polecam, zdecydowana większość to cytaty z mediów - dodał.

- Pretekstem do wniosku o wotum nieufności stał się incydent pod Bydgoszczą. A w tej sprawie już 11 maja na konferencji prasowej wszystkie informacje, które mogły zostać przekazane opinii publicznej, zostały przekazane. (...) W tym kontekście jest mowa o bezpieczeństwie polskiego nieba. Powiedzmy jasno, że system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej musiał być budowany od zera, bo siedzący tutaj rządzący PO-PSL za czasów swojego rządu nie zrobili w tej kwestii absolutnie nic - stwierdził Fogiel.