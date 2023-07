Dziennikarze dotarli do tajnego "przekazu dnia" PiS. "Nie pozwolimy, by w Polsce zapanował chaos"

"Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo obywateli jest dobrem najwyższym. Nie pozwolimy na to, by polskie rodziny żyły w strachu we własnym państwie. Nie pozwolimy, by w Polsce zapanował chaos podobny do tego, który stał się udziałem krajów wpuszczających w swoje granice ludzi o niepewnym statusie" - tak napisano w "przekazie dnia" wysłanym w czwartek politykom Prawa i Sprawiedliwości przez partyjną centralę. Treść dokumentu ujawnił portal Wp.pl.

W pięciostronicowej instrukcji dla parlamentarzystów PiS napisano również, że partia rządząca "będzie za każdą cenę bronić się przed narzucanym przez Unię Europejską dyktatem w sprawie przyjmowania nielegalnych imigrantów". "Nasze matki, żony i córki muszą czuć się bezpieczne poza domem. Nie chcemy bać się jadących po ulicach polskich miast ciężarówek, które nieraz były używane do samobójczych ataków" - napisano. W "przekazie dnia" podkreślono, że "naród musi wyrazić swoje zdanie" w referendum.

"Przekaz dnia" PiS. "Tusk zaczął szerzyć kłamstwa i manipulacje"

Centrala PiS nawiązała także do przewodniczącego PO Donalda Tuska. "31 sierpnia 2015 r. Angela Merkel symbolicznie zaprosiła uchodźców do Europy stwierdzeniem 'Wir schaffen das', czyli 'Damy radę'. Donald Tusk natychmiast przyłączył się do chóru klakierów, którzy wtórowali 'Cesarzowej Europy' w tym utopijnym projekcie" - napisano. "Po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia referendum zaczął szerzyć kłamstwa i manipulacje. Opowiadał o tym, że sprawa przymusowej relokacji jest załatwiona, bo Polacy przyjęli Ukraińców. My przypominamy, że nic takiego w tym rozporządzeniu się nie znajduje, nie ma żadnego automatycznego zwolnienia" - czytamy. W instrukcji wypisano również archiwalne, proimigranckie wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej.

Jest komentarz Tuska do wypowiedzi Kaczyńskiego. Lider PO użył dwóch słów

- Straszycie Polaków przymusową relokacją, choć nikt Polski do tej przymusowej relokacji nie zmusza. Straszycie Polaków uchodźcami, którzy zostaną tu skierowani przez UE, natomiast sami otwieracie szeroko drzwi do imigracji z krajów muzułmańskich (...). Wszyscy mamy w pamięci tę liczbę 136 tys. pozwoleń na pracę, które wydaliście w 2022 r. właśnie osobom z krajów muzułmańskich - mówił w piątek w Sejmie poseł KO Marcin Kierwiński, komentując politykę rządu. - Czy wy w ogóle kontrolujecie to, co robicie, zastanawiacie się nad tym, jaką politykę migracyjną prowadzicie? Straszycie Polaków, oszukujecie Polaków, a równolegle otwieracie rynek pracy poza jakąkolwiek kontrolą - dodał.