Bochenek o oświadczeniu Arent: Jest posłanką, ma obowiązki ustawowe, które musi realizować

Iwona Arent opublikowała w czwartek wieczorem oświadczenie w mediach społecznościowych. "W związku z sytuacją rodzinną zdecydowałam o zawieszeniu mojej aktywności politycznej. Poświęcenie trudnym sprawom rodzinnym uniemożliwia mi prowadzenie działań społecznych i wymaga ode mnie skupienia się wyłącznie na roli matki" - napisała parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że jej syn 29-letni Michał A. usłyszał w środę zarzut pobicia swojej byłej dziewczyny Pauliny C. Do zdarzenia miało dojść 24 czerwca w mieszkaniu w Olsztynie.

Bochenek o rezygnacji Arent: Posłanka wyraziła skruchę

Do rezygnacji polityczki odniósł się w piątek rzecznik rządu Rafał Bochenek. - Co w praktyce oznacza zawieszenie przez posłankę działalności? Czy złoży mandat, wystąpi z klubu czy też zrezygnuje ze startu w wyborach? - Ja tego tak nie odczytuję. Odczytuję, że wstrzyma się od działalności publicznej, bo elementem działalności politycznej jest działalność publiczna. Jest posłanką, ma obowiązki ustawowe, które musi realizować. Myślę, że nie będzie się od nich uchylała - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Poinformował, że rozmawiał z Arent o nagraniu zamieszczonym w internecie. - Z tego co mi przekazała, na tym nagraniu nie jest widoczny jej syn. Nagranie jest wstrząsające i absolutnie do takich sytuacji nie powinno dojść (...). Takie zdarzenia powinny być potępiane. Jesteśmy przeciwnikami, jako Prawo i Sprawiedliwość, przemocy w życiu publicznym i na co dzień - podkreślał. Dodał również, że posłanka "wyraziła skruchę" i ocenił, że oświadczenie jest bez precedensu, jeśli chodzi o polskie życie publiczne.

Jak informowały media, syn posłanki Iwony Arent z Olsztyna miał brutalnie pobić kobietę, która była w przeszłości jego dziewczyną. "Super Express" opublikował wstrząsające nagranie mające przedstawiać całe zajście. "Nie możemy jej wypuścić", "Ty k***, szmato!" - słychać m.in. na nagraniu. Do zdarzenia miało dojść 24 czerwca w mieszkaniu w Olsztynie. Paulina C. zeznała, że miała być bita pięściami po twarzy, uderzana otwartą ręką w twarz, kopana w głowę. 29-letniemu Michałowi A. miała pomagać znajoma Pauliny C., Magdalena T. Oboje usłyszeli już w prokuraturze zarzut pobicia. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności.

- Mój syn to dorosły człowiek, prowadzi samodzielne życie i nie jest osobą publiczną. Nie mieszam się do tej sprawy. (...) On nie przyznaje się do pobicia. Twierdzi, że dokonała go ta druga osoba. Ta dziewczyna go okradła, więc spotkał się z nią i zażądał zwrotu pieniędzy. Poniosły go nerwy i szarpnął ją za włosy i opluł, ale nie uderzył - komentowała wcześniej sprawę w rozmowie z TVN24 Iwona Arent.

