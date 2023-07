Zobacz wideo Codzienne obawy i lęki osób LGBT ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

W czasie piątkowego posiedzenia Sejmu posłowie pytali resort spraw zagranicznych o projektowane rozporządzenie dotyczące wydawania wiz dla imigrantów. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński chciał dowiedzieć się, czy "rząd kontroluje swoje działania i czy zastanawia się nad tym, jaką politykę migracyjną prowadzi". - Straszycie [migrantami - przyp. red.] i oszukujecie Polaków, a równolegle otwieracie rynek pracy kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą - mówił.

MSZ o rozporządzeniu w sprawie migrantów. Spięcie w Sejmie

W odpowiedzi wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk przyznał: - Wspomniane rozporządzenie było urzędniczą pomyłką. Odpowiedzialny rząd na takie sytuacje reaguje, w związku z czym rozporządzenie zostało wycofane - odparł Wawrzyk. Na ripostę nie czekał długo. - To jest niepoważne. To nie rozporządzenie jest urzędniczą pomyłką, to osoby takie jak pan w polskich ministerstwach są urzędniczymi pomyłkami, które szkodzą Polsce - podkreślił Kierwiński i dodał, że wiceminister "deklamuje jakieś wyuczone formułki".

We wtorek rząd wycofał się z projektu, który miał usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników, głównie z Azji. Dokument był formalnie w fazie uzgodnień, jednak na tym etapie prace nad nim się zakończyły. "Dziennik Gazeta Prawna" cytował informatorów, którzy ocenili, że "projekt ma charakter czysto techniczny, ale zaczął budzić nieuzasadnione emocje w kampanii, co odbiło się na jego odbiorze medialnym". W projekcie założono, że liczba osób, które skorzystają z ułatwień wizowych, nie przekroczy 400 tysięcy rocznie. Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w Polsat News o rozporządzenie powiedział, że dokument "zmienia trochę organizację MSZ w tym zakresie". - Spodziewam się, że nie będzie dalej procedowane, żeby nie wywoływać emocji - stwierdził.

Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie państw, z których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra spraw zagranicznych, został zamieszczony w czerwcu na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Lista załączona do projektowanego rozporządzenia zawierała 21 państw. Są to: Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. W uzasadnieniu wskazano, że celem wprowadzenia możliwości składania wniosków wizowych bezpośrednio do MSZ jest zapewnienie "sprawnej obsługi" cudzoziemców. Pierwotnie to rozwiązanie, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zostało zastosowane w 2021 r. w odniesieniu do Białorusi, "z uwagi na istniejące potrzeby i oczekiwania".

