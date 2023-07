Mejza wyzywa Tuska: "Zawodowy szuler, zawodowy oszust". W komentarzach oburzenie

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Od dnia publikacji pierwszego nagrania Donalda Tuska o polityce migracyjnej PiS-u minął prawie tydzień, a działacze największej partii w Sejmie cały czas zachowują się tak, jakby ścigali się w wygłaszaniu coraz bardziej rozbudowanych i oszczerczych wypowiedzi pod adresem szefa PO. W czwartek głos w sprawie w TVP Info zabrał Łukasz Mejza.

Donald Tusk przede wszystkim szczeka jak taki owczarek niemiecki na berlińskiej smyczy. A jak przestaje się opłacać to wdrażanie dyktatu Berlina tak na wprost w Polsce, to zaczyna zmieniać zdanie. Jak dla mnie to za chwilę będzie uczestniczył w pielgrzymce na Jasnej Górze, może nawet na Marsz Niepodległości się wybierze

- odpowiedział na pytanie Magdaleny Ogórek. Prowadząca wtrąciła, że "krzyż na chlebie już mieliśmy", co ochoczo podchwycił Mejza.

Mejza wyzywa Tuska. Komentatorzy: "Gigantyczny skandal"

Mejza, który zgodnie w wynikami kontroli Departamentu Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, "dopuścił się nieprawidłowości w związku z wydawaniem unijnych pieniędzy", stwierdził, że królem hipokryzji jest Donald Tusk. - Zmienia zdanie co chwilę, jak wychodzi mu z sondaży, że mu się opłaca zmienić zdanie, to jest taki miś haribo polskiej polityki. Człowiek bez kręgosłupa, bez właściwości, bez stałych poglądów. Robi to, co przyniesie mu zarówno niemiecki, jak i rosyjski pan. Donald Tusk to zawodowy szuler, zawodowy oszust. Myślę, że Polacy po raz kolejny nie dadzą się nabrać - zakończył minutowe wystąpienie partyjny działacz.

O tym, jak duże nagromadzenie absurdów było w jego wypowiedzi, świadczą dobitne internetowe komentarze. Senatorka Barbara Zdrojewska napisała na Twitterze: "Ja wiem, że wszyscy się już przyzwyczaili się do tego poziomu gości i prowadzącej w TVP, ale to jest po prostu gigantyczny skandal, że publiczne media opłacane z budżetu wszystkich podatników nadają bezkarnie takie treści. Opinia publiczna zaraz zajmie się znów kimś z opozycji, że powiedział jedno słowo za dużo, a tam się leje gnój wiadrami, od rana do wieczora".

Dziennikarze sięgnęli po lakoniczne sformułowania: "Nieprawdopodobne. Na wielu poziomach..." - napisał Jacek Harłukowicz z Onetu. "Łukasz Mejza, ekspert ds. oszustw" - dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jakub Wencel. "Wierność poglądom vs. uczciwość. Takie rzeczy tylko w TVP DezInfo!" - to Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej". Podobnie wypowiedź posła ocenił Maciej Bąk z Radia ZET.

Łukasz Mejza i jego szkolenia

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. Wirtualna Polska opublikowała tekst dotyczący rzekomej działalności Łukasza Mejzy, ówczesnego wiceministra sportu. Jak podał portal, polityk w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Eksperci wskazywali jednak, że nie ma dowodów na skuteczność takiego leczenia. W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził wtedy, że tekst portalu to "kolejny nierzetelny atak na jego wizerunek i dobre imię". "Po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofałem się z działalności firmy. W związku z tym nie tylko nie odniosłem najmniejszych korzyści majątkowych, ale poniosłem koszty finansowe. Zainwestowane środki potraktowałem jako własne straty" - napisał.

23 grudnia 2021 r. Mejza podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra sportu. Kontrola Departamentu Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim wykazała, że Łukasz Mejza dopuścił się nieprawidłowości w związku z wydawaniem unijnych pieniędzy. "ZIPH była operatorem na subregion gorzowski programu 'Lubuskie Bony Szkoleniowe'. W jego pierwszej edycji firma Future Wolves Łukasza Mejzy dostała 240 tys. złotych. W drugiej edycji, obejmującej lata 2020-2022, firma Mejzy dostała 58,5 tys. złotych" - ustalił portal WP.

