Kadencja Mariusza Muszyńskiego jako wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego upłynęła w środę 5 lipca. Swoją pracę i zmiany, które teraz zaszły podsumował na blogu. "Kusiło mnie, by powołać się na trybunalską praktykę i stwierdzić, że moja kadencja wcale nie upłynęła i odmówić odejścia" - zaczął złośliwie, w oczywisty sposób nawiązując do Julii Przyłębskiej. Przypomnijmy bowiem, że w Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezeski, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i nie ma możliwości ponownego ubiegania się o stanowisko. Przyłębska z kolei uważa, że upływa ona w grudniu 2024 r., wraz z końcem jej kadencji jako sędzi TK. Zgadza się z nią premier i część ekspertów.

Koniec kadencji Muszyńskiego jako wiceprezesa TK. Czas na "ciekawe sąsiedztwo" z Pawłowicz

Muszyński poinformował też o zmianie logistycznej, jaka wiąże się z upływem jego kadencji. "Wyprowadziłem się z gabinetu wiceprezesa do pokoiku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prawie w końcu tzw. skrzydła sędziowskiego. Moją obecną sąsiadką jest sędzia Pawłowicz. A że głośno mówi, a pokoje małe i ściany cienkie (kartongips) to już po jednym dniu widzę, jak ciekawe to będzie sąsiedztwo" - napisał Muszyński. Dalej przyznał, że rośnie w nim "entuzjastyczne poczucie wolności", które powoduje liczne złośliwości. I chyba właśnie tak odebrała jego wpis sąsiadka zza ściany - Krystyna Pawłowicz odpowiedziała na zaczepkę na Twitterze. "Panie sędzio, także pana bardzo głośne rozmowy słychać w moim pokoju... Teraz już wszystko wiem... Wszystko... To do wzajemnego usłyszenia" - skwitowała Pawłowicz.

