Wybrano nową rzeczniczkę KRS. O Tusku pisała "ruda szuja", a o Morawieckim, że "rozwala sądownictwo"

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa ogłosiła we wtorek 4 lipca, że jej nową rzeczniczką została Ewa Łosińska. W przeszłości Łosińska była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Treść jej wpisów przytaczają Wirtualna Polska oraz Press. Przytaczają, gdyż konto byłej dziennikarki zostało usunięte z sieci.

"A to ruda szuja! "Chleją, biją swoje dzieci". Tusk nazywa ich wyborcami PiS" - miała napisać Łosińska w maju na swoim profilu na Twitterze, podaje Wirtualna Polska. O Mateuszu Morawieckim z kolei pisała, że "rozwala sądownictwo na życzenie Unii Europejskiej, a kasy i tak nam nie dadzą". Press natomiast donosi, że prezeskę Polskiej Akcji Humanitarnej Janinę Ochojską, nazwała "obrzydliwym, załganym babskiem".

WP postanowiła zapytać nową rzeczniczkę KRS o jej wpisy w mediach społecznościowych. Łosińska potwierdziła, że posty są jej, ale powiedziała, że "nie zamierza się tłumaczyć". - To było moje prywatne konto, nie działałam jako rzecznik. Rozumiem, że się panu nie podobała moja działalność na Twitterze. To jest moje prywatne konto, zmienił się mój status. Zapewniam pana, że będę czytać wszystkie gazety, jakie są istotne i powinnam czytać. Na pewno nie będzie to kwestia sympatii moich politycznych - mówiła w rozmowie z Patrykiem Michalskim. Z kolei szefowa Rady Dagmara Pawełczyk-Woicka stwierdziła, że przed podjęciem decyzji o powołaniu nowej rzeczniczki nie znała wpisów Ewy Łosińskiej, ale jak jej się wydaje, gdyby "skasowała te wpisy przed objęciem funkcji, to nie byłoby żadnego problemu".

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 osób: pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciela prezydenta, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.