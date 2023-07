Antyszczepionkowa aktywistka Justyna Socha miała startować do Sejmu z listy Konfederacji. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", to Grzegorz Braun miał na to naciskać.- "Wygląda na to, że właśnie z powodu Grzegorza Brauna Socha po kilku dniach miejsce na tej liście traci" - informuje dziennik. "Zostałam usunięta z listy Konfederacji do Sejmu" - przekazała w środę w internecie Socha. Następnie wpis był edytowany i ostatecznie pozostało w nim stwierdzenie o "usunięciu z listy Konfederacji składanej z ramienia Korony Grzegorza Brauna".

Socha skreślona z listy Konfederacji. "Dostałam wiele hejtu za to, że nie odcięłam się od Brauna"

- Grzegorz Braun zadzwonił do mnie, żeby poinformować mnie o tej decyzji. Zadałam pytanie, jakie były argumenty. Argumentów nie było, jedynie, że gadają o mnie, pewnie głównie w tzw. korpomediach - powiedziała aktywistka. Według niej za decyzją stoją liderzy Konfederacji, Krzysztof Bosak, Robert Iwaszkiewicz, Sławomir Mentzen, Witold Tumanowicz, Robert Winnicki, Marcin Sypniewski, Michał Wawer, Konrad Berkowicz i Krzysztof Tuduj. Przeciwni skreśleniu jej z listy mieli być Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke oraz Włodzimierz Skalik. Jak zadeklarowała, jest wierna Braunowi i "jest z nim na sto procent".

- Znosiłam wiele upokorzeń, dostałam wiele hejtu za to, że nie odcięłam się od Grzegorza Brauna. Ostatnie trzy lata spowodowały, że cały ten ruch ludzi, którzy nie zgadzają się na odbieranie im godności w imię wykreowanej pandemii, forsowania antyludzkiej, totalitarnej agendy, zdecydowanie urósł. To był test, kto jest prawdziwie za ludźmi, kto jest prawdziwym ideowcem, mam na myśli oczywiście Grzegorza Brauna - przekazła Socha w swoich mediach społecznościowych.

Rozłam wśród antyszczepionkowców. Justyna Socha nie jest już szefową STOP NOP

Korwin-Mikke o "motłochu": To poniżej godności Konfederacji

"Gazeta Wyborcza" postanowiła zapytać o sprawę jednego z posłów Konfederacji. - Pani Socha nigdy na liście nie była. Byłem przeciwny temu, żeby była na liście, natomiast byłem przeciwko skreślaniu jej z tej listy. Dlatego, bo ustępowanie pod wpływem opinii motłochu jest poniżej godności Konfederacji - powiedział Janusz Korwin-Mikke.