Gorąco po debacie o pakcie migracyjnym w kancelarii premiera. "Niemcy tylko czekają na rząd Tuska"

"Opozycja wystraszona perspektywą referendum, w którym Polacy odrzucą niemiecki projekt przymusowej relokacji imigrantów, kłamie, że Polska zostanie z niej zwolniona. Niemcy tylko czekają na rząd Tuska. żeby kłopot z imigrantami przerzucić do Polski" - stwierdził na Twitterze Ryszard Terlecki.

Bardziej rozbudowany wpis, bo zilustrowany zdjęciem z wizyty marszałka Senatu w Niemczech, zamieścił rzecznik PiS-u Rafał Bochenek "Kolejny raz mieliśmy rację... Platforma nie skorzystała z zaproszenia premiera ws. wypracowania wspólnego stanowiska Polski dot. przymusowej relokacji, bo jej politycy pojechali po instrukcje do Berlina. Jak Pan każe, sługa musi" - napisał, dodając rozbawioną emotikonę.

Rzecznik rządu Piotr Müller, który na konferencji po spotkaniu kłócił się z dziennikarką TVN=u i zarzucał unijnej komisarz kłamstwo, na Twitterze napisał: "Puste krzesło Platformy Obywatelskiej na spotkaniu klubów i kół parlamentarnych w sprawie mechanizmu przymusowej relokacji. Wymowny symbol. Pytamy wprost: czy zagłosujecie przeciwko mechanizmowi przymusowej relokacji i mechanizmowi kar finansowych?".

Spotkanie w KPRM bez PO, Lewicy i Polski 2050. "PiS robi cyrk z migracji"

Do siedziby szefa rządu nie przyszli politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 Borys Budka z PO napisał na Twitterze, że "nie siada się do stołu z kłamcą-recydywistą, który kolejny raz został złapany na oszustwie. W imię zasad". Krzysztof Gawkowski z Lewicy był bardziej dosadny i stwierdził na konferencji przed siedzibą KPRM. - To jest robienie cyrku z poważnej sprawy. PiS postanowiło zrobić cyrk z migracji, a w sprawie migracji nie robi kompletnie nic - podkreślił i dodał, że Lewica jest przeciwna przymusowej relokacji, podobnie jak Komisja Europejska. - Kilka dni temu wskazała (KE- red.), że Polska przyjęła ogromną grupę uchodźców z Ukrainy i pieniądze z Brukseli będzie dostawała - tłumaczył. Z kolei posłanka Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 oceniła, że "szkoda czasu na bezprzedmiotowe spotkania; nie interesują nas imigranckie hucpy premiera Mateusza Morawieckiego".

Ustalenia po spotkaniu na temat unijnego paktu migracyjnego

Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, przekazał, co ustalono podczas spotkania. - Rząd przygotuje polityczno-prawną analizę i interpretację projektu unijnego rozporządzenia dot. relokacji migrantów - zapewnił. Mateusz Morawiecki podczas spotkania w KPRM zaproponował przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych poparcie "Paktu bezpiecznych granic dla Unii Europejskiej". Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk - relacjonując dziennikarzom naradę - powiedział, że rząd wskazał, które zapisy są groźne i szkodliwe. "Wyjaśnialiśmy m.in., że mechanizm relokacji jest obowiązkowy, a wysokość kar i liczba migrantów mogą ulegać zmianie" - dodał.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego, m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef koła Kukiz'15 Paweł Kukiz, a także szef MSWiA Mariusz Kamiński. Szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że jego ugrupowanie stanowczo odrzuca unijny pakt migracyjny. "Te przepisy są sprzeczne z konkluzjami wcześniejszych Rad Europejskich, traktatami, z polską racją stanu i sprzeczne z zasadami racjonalnej legislacji [...] te przepisy należy zablokować" - dodał. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że sprzeciwia się przymusowej relokacji uchodźców, zwrócił uwagę na to, że Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy. "Wniosek, jaki zgłosiłem, to żeby rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie pobytu Ukraińców w Polsce. Uważam, że tysiąc euro miesięcznie na pobyt Ukraińca w Polsce dla polskich przedsiębiorców, samorządu, organizacji pozarządowych, refinansowania tego przez UE to jest minimum przyzwoitości" - zaznaczył.

Rząd uważa, że przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej pakt dotyczący relokacji migrantów zakłada obowiązkowy udział w relokacji tych osób. Komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson - o której rzecznik polskiego rządu powiedział, że kłamie - podkreśla, że obowiązkowa jest solidarność, a nie relokacja. Dodaje też, że dla państw, które są pod presją, jak Polska, która przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy, może to być powodem do zwolnienia z obowiązkowej solidarności.

Przypomnijmy, że dokument, który przyjęto 8 czerwca, mówi o mechanizmie obowiązkowej solidarności krajów Unii Europejskiej. Ten obowiązek składa się z trzech możliwości, o ich wyborze decyduje konkretny kraj:

relokacja;

wsparcie finansowe;

wsparcie operacyjne.

