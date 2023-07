Müller kłóci się z dziennikarką TVN i zarzuca kłamstwo KE. "To taki zwyczaj, że pani będzie przerywała?"

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

W czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowano spotkanie rządu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, by omówić kwestię unijnego pakietu migracyjnego. Zaproszenie przyjęli politycy PSL-u, Konfederacji i Kukiz15'. Na spotkanie nie przyszli przedstawiciele Lewicy i Platformy Obywatelskiej. - Dziękujemy tym wszystkim, którzy dziś byli na tym spotkaniu i w sposób konstruktywny rozmawiali o tym ważnym aspekcie bezpieczeństwa Polski, ale również całej Europy - mówił po zakończonych rozmowach rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji prasowej, zorganizowanej po spotkaniu w KPRM ws. paktu migracyjnego. Następnie wdał się w kłótnię z dziennikarką TVN-u.

Müller kłóci się z dziennikarką TVN i zarzuca kłamstwo KE. "Będzie mi pani przerywać, to nowy zwyczaj?"

Dziennikarka TVN-u zapytała o możliwość zorganizowania debaty parlamentarnej na temat paktu migracyjnego, tak, żeby pytania mogli zadać wszyscy posłowie i posłanki, by każdy mógł się wypowiedzieć i by taką debatę mogli zobaczyć wszyscy wyborcy. Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego na początku pouczył zebranych przedstawicieli mediów. - Byłbym wdzięczny, gdyby przede wszystkim w debacie cytować przepisy, które wynikają z projektów legislacyjnych, także w TVN, że to są mechanizmy przymusowe, a zwolnienie mają charakter fakultatywny - odpowiedział i skierował uwagę do przedstawicielki TVN. - Zaraz taka debata się będzie odbywać w Parlamencie Europejskim, tam gdzie te akty... - nie dokończył rzecznik rządu, bo dziennikarka wtrąciła uwagę, że "jesteśmy w Polsce". - Od kiedy Polska przenosi swoje debaty do Parlamentu Europejskiego? - dopytywała. - Da mi pani dokończyć, czy to taki zwyczaj będzie teraz, że pani będzie przerywała, jak udzielam odpowiedzi? - zapytał Müller. - Nie mam takiego zwyczaju, z reguły - odpowiedziała przedstawicielka stacji. - Najwidoczniej ma pani - ripostował rzecznik. - Przerwałam, bo mówi pan dziwne rzeczy - usyłszał w odpowiedzi. - Nie mówię dziwnych rzeczy, pani redaktor, bo gdyby stacja TVN wiedziała, a pewnie wie, to te przepisy proceduje Parlament Europejski - uciął Müller.

Wytknął też telewizji, że "od wielu dni" cytuje komisarz Ylvę Johansson, która zapewnia, że Polska nie będzie zmuszana do przyjmowania jakichkolwiek migrantów. Stwierdził, że jeśli mechanizm dobrowolny ma polegać na tym, że odmowa przyjęcia migrantów skutkuje karami finansowymi, to nie jest to rozwiązanie dobrowolne. - Czyli uważa pan, że komisarz Johanson celowo kłamie i okłamuje polskie społeczeństwo? - Tak, tak uważam - zakończył poirytowany Müller.

Komisarz UE do spraw wewnętrznych zapewnia, że w przyjętym pakcie migracyjnym relokacja nie jest obowiązkowa, ale solidarność z innymi państwa Unii Europejskiej jest obowiązkowa, a dla państw, które są pod presją, jak Polska, która przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy, może to być powodem do nieuczestniczenia w obowiązkowej solidarności".

Przypomnijmy, że Sejm w połowie czerwca przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Zobowiązuje ona rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.

