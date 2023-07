Rzecznik PiS o rozporządzeniu ws. migrantów: Urzędnicza kaczka dziennikarska. "Nie było przyzwolenia"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w czwartek rano w Polskim Radiu 24 był pytany o projekt rozporządzenia MSZ w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy. Rozporządzenie miało ułatwić sprowadzanie do Polski pracowników z ponad 20 krajów. Projekt został zamieszczony w czerwcu na stronach rządowych. W ostatnich dniach politycy PiS informowali, że dokument nie wejdzie jednak w życie.

- Nie ma takiej możliwości, by doszło do jakiejkolwiek liberalizacji. To jakaś kaczka dziennikarska, urzędnicza kaczka dziennikarska - komentował Rafał Bochenek. - To nie jest kompletnie polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, my na pewno na takie dokumenty się nie będziemy godzić - dodał. Rzecznik PiS zaznaczył, że "nie było żadnego przyzwolenia politycznego na to, aby rzeczywiście tego typu regulacje dzisiaj w Polsce były przygotowywane czy były wdrażane".

Jarosław Kaczyński: Błędna urzędnicza inicjatywa

W opublikowanej w środę rozmowie z Polską Agencją Prasową wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że "w administracji pojawiają się różne pomysły". Ocenił, że rozporządzenie to "urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem". - Sprawny rząd, jakim jest gabinet Prawa i Sprawiedliwości, potrafi reagować na takie błędne inicjatywy. Tak było w przypadku tego rozporządzenia - wyjaśniał prezes PiS. Podkreślił, że inicjatywa "została rozpoznana i zatrzymana". - Tak działa skuteczny rząd. Jeszcze raz powtórzę, nasz rząd nigdy nie zgodzi się na niekontrolowaną migrację do Polski. Niezależnie, czyje to będą pomysły - przekonywał Kaczyński.

Przypomnijmy, że Donald Tusk w niedzielę zamieścił na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosił się do kwestii polityki migracyjnej. Lider PO powoływał się w nim na rządowe rozporządzenie i zapowiadał, że podczas ewentualnej następnej kadencji PiS Polska wyda ponad milion wniosków wizowych dla pracowników z Azji i Afryki. - Prawdziwą bombę nam dopiero szykują. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego - mówił.