Jest komentarz Tuska do wypowiedzi Kaczyńskiego o migrantach. Lider PO użył dwóch słów

Jarosław Kaczyński udzielił w środę wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym po raz kolejny odniósł się do kwestii relokacji migrantów w UE. - Nie będzie na to zgody rządu. Póki będziemy rządzić, nie będzie nielegalnej bądź narzucanej z zewnątrz migracji - zapewniał. Jak dodał "to urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem, została rozpoznana i zatrzymana. Tak działa skuteczny rząd".

Prezes PiS skomentował w rozmowie z PAP także najnowsze nagranie Donalda Tuska, które również odnosiło się do tematu migracji. Kaczyński stwierdził:

Donald Tusk może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracą tymczasową a nielegalną migracją. Może nawet udawać Konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny

- mówił.

Donald Tusk odpowiada na słowa Kaczyńskiego. Wcześniej nagrał film o migrantach

Słowa prezesa PiS szybko skomentował na Twitterze lider PO. "Wystarczyło nakrzyczeć…" - napisał Donald Tusk.

Przypomnijmy, że Donald Tusk w niedzielę zamieścił na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej.

Lider PO powołuje się w nim na rządowe rozporządzenie i straszy, że podczas ewentualnej następnej kadencji PiS Polska wyda ponad milion wniosków wizowych dla pracowników z Azji i Afryki. - Prawdziwą bombę nam dopiero szykują. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego - mówił.

PiS zrezygnuje z projektu, bo "zaczął budzić nieuzasadnione emocje"

O tym, że PiS prawdopodobnie wycofa się z projektu rozporządzenia ws. pracowników zagranicznych, informowaliśmy już we wtorek. Według informatorów "Dziennika Gazety Prawnej", którzy są zaznajomieni ze sprawą: "projekt ma charakter czysto techniczny, ale zaczął budzić nieuzasadnione emocje w kampanii, co odbiło się na jego odbiorze medialnym".

Z tych powodów Prawo i Sprawiedliwość miało wycofać się z prac nad przepisami. W projekcie założono, że liczba osób, które skorzystają z ułatwień wizowych, nie przekroczy 400 tysięcy rocznie.