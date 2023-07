Marta Nowak: W komentarzu po filmie Donalda Tuska napisaliście, że "żaden z polskich rządów nie miał przemyślanej, adekwatnej i działającej polityki migracyjnej, a tym bardziej integracyjnej". Jak taka polityka powinna wyglądać?

Kalina Czwarnóg: Są takie kraje jak Kanada, które planują sobie, ile nowych osób musi do nich przyjechać co roku, żeby gospodarka mogła się dalej rozwijać. To pierwsza rzecz: zaplanować cokolwiek. Od wiedzy, ile osób przyjeżdża, zależy bardzo dużo – np. to, ilu potrzeba pracowników do obsługi procesów migracyjnych. Bo w Polsce od paru lat mamy naprawdę mnóstwo problemów z tym, że strasznie przedłużają się wszystkie procedury. Nie mówię nawet o wizach, ale też pozwoleniach na pracę, przedłużaniu kart pobytu, wydawaniu plastikowych dokumentów.

Czyli teraz jest tak, że przez papierologię ktoś, który przyjeżdża do Polski, przez dłuższy czas nie może stać się funkcjonującym członkiem społeczeństwa?

Bardzo często tak. Widzimy, że dla wielu osób to jest ogromny stres. Kiedy wreszcie dostają obywatelstwo, mówią "Boże kochany, już nigdy więcej nie będę musiała iść do urzędu wojewódzkiego" – czyli tam, gdzie się te wszystkie rzeczy załatwia. Sprawne procedury: to bardzo praktyczna, podstawowa sprawa.

Druga kwestia to właśnie programy integracyjne. A żeby je stworzyć, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czego oczekujemy od osób, które tu przyjeżdżają? Nigdy nie odbyła się u nas dyskusja o tym, co to znaczy być Polakiem, Polką, a w związku z tym: co to znaczy, że ktoś zaadaptował się do naszego społeczeństwa. Może wystarczy, że mówi po polsku i przestrzega polskiego prawa? A może chcemy od tych osób jeszcze czegoś? Czego konkretnie? Nie mamy żadnych ogólnie przyjętych ram, w których można by się poruszać i na ich podstawie budować programy.

W swoim komentarzu napisaliście o Francji, w której zawiodła właśnie polityka integracyjna: ludzie, którzy przyszli na świat już tam, od urodzenia mówią po francusku, chodzili do francuskich szkół, wciąż czują się obywatelami drugiej kategorii. Jak uniknąć tego, żeby w Polsce dzieci migrantów, którzy dzisiaj do nas przyjeżdżają, nie miały już poczucia, że nie są stąd?

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że integracja to dwustronny mechanizm. Potrzebny jest wysiłek z obu stron. Przyjeżdżające osoby mogą się bardzo starać nauczyć polskiego, próbować ogarnąć polską kulturę, polski system prawny itd. Ale jeżeli spotkają się ze ścianą – z dyskryminacją, przemocą i tym, że na każdym kroku będą słyszeć "nie jesteś stąd i nigdy będziesz" – to ten proces uda się niewielu. Dlatego kluczowa jest też praca z tzw. społeczeństwem przyjmującym. Chodzi o programy, które będą nas otwierać na to, że Polska może być nie tylko biała, słowiańska, katolicka. Że w naszych szkołach, miejscach pracy, w sąsiedztwie mogą pojawiać się osoby, które urodziły się gdzie indziej i wyglądają trochę inaczej, ale mogą być taką samą częścią tego społeczeństwa jak my.

To coś, czego zabrakło na przykład w Niemczech 50 czy 60 lat temu, kiedy migrowały tam osoby z Turcji. Myślano wtedy, że dobrze, przyjadą, popracują tu sobie, a potem pewnie wrócą do domu. Ale dlaczego ktoś miałby gdzieś wracać po 20 latach? Skąd ten pomysł? Mam wrażenie, że taki błąd w myśleniu powtarza się dzisiaj u nas. To jest bardzo wygodne. "Niech się nauczą polskiego, niech się integrują, my już i tak robimy wystarczająco dużo, że pozwalamy im tutaj zostać".

Co mógłby zrobić rząd, żeby pomóc migrantom w nauce polskiego?

Cokolwiek. Naprawdę. Wobec ludzi, którzy dostali status uchodźcy, stosowana jest co prawda trochę inna polityka, ale jeśli chodzi o setki tysięcy osób, które przyjeżdżają po prostu na studia czy do pracy, nie ma niczego takiego jak państwowe programy wspierające naukę języka polskiego. Darmowe lekcje organizują wyłącznie organizacje pozarządowe. Nie ma żadnej rządowej instytucji, która w jakikolwiek sposób opiekowałaby się tym tematem. A to jest coś, co na pewno bardzo wspierałoby integrację.

A co z edukacją dzieci, które do nas przyjeżdżają?

W zeszłym roku, odkąd zaczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, nagle uświadomiono sobie, że polska szkoła nie jest przygotowana na dzieci cudzoziemskie. Zaczęto na szybko tworzyć oddziały przygotowawcze, stosować rozwiązania w rodzaju asystentek szkolnych czy międzykulturowych.

Akurat ukraiński jest w miarę podobny do polskiego. Pewnie gorzej jest, kiedy w klasie pojawia się dziecko z kraju, gdzie mówi się zupełnie innym językiem.

Albo system szkolny jest zupełnie inny. Albo w ogóle nie było żadnej szkoły. Ale to samo jest z rodzicami – nikt im nie tłumaczy, co to Librus, wywiadówki, rada rodziców. Kiedy pracujemy z rodzinami, obserwujemy, że dzieci prędzej czy później zaczynają łapać polski, a ich rodzice zostają w tyle. Kończy się to tak, że szkoła nie ma z nimi kontaktu, bo nie ma tam nikogo, kto mówi w ich języku. Nawet jeśli mama czy tata chodzą na kursy polskiego do fundacji, to tempo nauki wciąż jest za małe, żeby mogli porozmawiać z nauczycielami swoich dzieci o tym, co się dzieje w klasie. A właśnie szkoła mogłaby być świetną instytucją, która wspiera integrację całych rodzin.

Mówię o tym dlatego, że pracownicy socjalni w Polsce najczęściej w ogóle nie pracują z migrantami. Pomoc społeczna przysługuje osobom migranckim w ograniczonym zakresie. I jeśli zdarza się rodzina uchodźcza, która ma do niej prawo, to i tak OPS-y kontaktują się z nami z prośbą o wsparcie. Bo pracownice socjalne – poza tym, że już i tak są totalnie przygniecione obowiązkami – albo nie wiedzą, jak pracować z rodziną z innego kręgu kulturowego, albo problemem są kwestie językowe.

A do szkoły chodzą zasadniczo wszystkie dzieci migrantów, tak?

Wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie tego, czy w ogóle przebywają tu legalnie, mają prawo do edukacji. Ale to też nie jest takie proste. O ile szkoły podstawowe mają rejonizację i po prostu muszą przyjąć cudzoziemskie dzieci, to już w szkołach ponadpodstawowych rejonizacji nie ma. A takie dziecko z perspektywy szkoły to problem – bo będzie zaniżać wyniki w rankingach, zostanie w klasie na drugi rok, nie zda matury albo zda ją słabo. Dlatego dziś często zdarza się, że próbujemy zapisać nasze dzieciaki do jakiejkolwiek szkoły, nawet na drugim końcu miasta, ale dyrektorzy mówią nam "nie, nie da się, nie ma miejsc". A my nie mamy jak tego sprawdzić.

To chyba jest kluczowe dla tego, żeby drugie pokolenie migrantów dobrze odnalazło się w społeczeństwie. Bo jeśli kończysz edukację na szkole podstawowej, to w przyszłości będzie ci trudno znaleźć przyzwoicie płatną, stabilną pracę.

Co do pracy migrantów jest różnie. Kraje umieszczone w niedawnym projekcie rozporządzenia MSZ w sprawie wiz można podzielić na dwie kategorie. Były tam zamożne państwa – jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar – z których przyjeżdżaliby do nas raczej wykwalifikowani specjaliści i same firmy sprowadzające ich do Polski zapewniałyby im wysoki poziom życia. Ale były tam też kraje takie jak Wietnam, Gruzja, Tajlandia, z których zapewne duża część osób przyjeżdżałaby do nisko płatnych prac. Czy to Uber, czy kuchnia, czy salon masażu. Sytuacja pracowników i pracownic tych sektorów jest bardzo trudna. Nie znają polskiego systemu, nie znają swoich praw, nie wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc, jeżeli pracodawca ich oszukuje. Na przykład dostają do podpisania jakąś umowę po polsku, więc podpisują, żeby zacząć zarabiać. A potem okazuje się, że taka umowa jest nieważna albo pracodawca wbrew zapewnieniom nie odprowadza składek i właściwie zatrudnia cudzoziemców nielegalnie.

Czyli jest też dużo do zrobienia, jeśli chodzi o prawo pracy.

Myślę, że Państwowa Inspekcja Pracy mogłaby tutaj odegrać ważną rolę. Na przykład kontrolując instytucje, które deklarowały, że chcą przyjmować pracowników z zagranicy. Ale też organizując wielojęzyczne kampanie informacyjne – o prawach pracowniczych, o tym, że etat to 8 godzin dziennie, a nie 13, o tym, gdzie można się zwrócić, jeżeli pracodawca ci nie płaci albo zabiera paszport. Bo takie sytuacje też mają miejsce.

Bardzo często to pracodawca jest gwarancją tego, że migranci mają zezwolenie na pobyt w Polsce. Dlatego rzadko zgłaszają nieprawidłowości – boją się albo odwetu ze strony firmy, albo tego, że będą musieli stąd wyjechać. A czasem też tego, że ich zgłoszenie nie zostanie potraktowane poważnie. No i przede wszystkim: jak się dogadać po polsku na przykład z policją? W teorii nasze państwo się powinno porozumiewać z cudzoziemcami w języku dla nich zrozumiałym. W praktyce bywa różnie.

A czy migranci są Polsce potrzebni?

Sądzę, że tak. Nawet biorąc pod uwagę, ile osób przyjechało w zeszłym roku. Bo to, co powiedział Donald Tusk w swoim wystąpieniu – że Polska co roku przyjmuje setki tysięcy osób z zagranicy – to prawda. A polski rząd mało o tym mówi. Myślę, że to dla niego niewygodny fakt, także w kontekście narracji, że kilka tysięcy osób z polsko-białoruskiej granicy to miałoby być jakieś zagrożenie dla naszego kraju.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Potrzebujemy młodych osób i będziemy potrzebować ich jeszcze więcej. Umówmy się, programy, które miały wspierać dzietność Polek, jakoś tej dzietności nie wsparły i nie wiem, co by się musiało stać, żeby to odwrócić. Sprowadzenie dorosłej osoby, która już teraz może wejść na rynek pracy, to dużo szybszy i skuteczniejszy sposób na wsparcie gospodarki niż czekanie, aż w Polsce jakimś cudem urodzi się i dorośnie więcej dzieci.

Pomyślałam, że wiele osób może czuć się zagrożonych wizją, że migranci mieliby korzystać z polskiej pomocy socjalnej, z finansowanych przez państwo programów. Czy takie wsparcie jest w naszym interesie?

Jest tak: jeśli dziś wesprzemy jakimś programem socjalnym cudzoziemską rodzinę, w której jest dwójka czy trójka dzieci, to te dzieci w dorosłym wieku prawdopodobnie będą w stanie utrzymywać się, pracować, płacić podatki i nie potrzebować już dalszej pomocy. Na przykład w Niemczech, jeśli tam przyjeżdżasz, mieszkasz i pracujesz, to masz dostęp do zasiłku na dzieci czy dopłat do umeblowania mieszkania. To takie formy wsparcia, które szczególnie na starcie są bardzo pomocne.

A jeżeli nie wesprzemy takiej świeżo przybyłej rodziny, to być może skazujemy ją na marginalizację. Na to, co dziś widzimy w krajach zachodnich, a czasem nawet w Polsce, np. w przypadku niektórych cudzoziemskich rodzin: młodzi chłopcy wpadają w drobną przestępczość, a dziewczynki bardzo wcześnie wychodzą za mąż, bo nie widzą dla siebie żadnej innej ścieżki życiowej. To nie kultura każe nastolatkom sprzedawać dragi. Po prostu nie czują, że jest dla nich jakaś lepsza opcja. Tak jak w latach 90. dzieciaki z warszawskiej Pragi czy łódzkich Bałut. Mechanizm jest dokładnie ten sam. Dlatego musimy zadbać o osoby i rodziny, które do nas przyjeżdżają – i będą przyjeżdżać. Bo do swoich krajów często i tak nie mają już jak ani po co wracać.

Kalina Czwarnóg - kulturoznawczyni, trenerka międzykulturowa, członkini zarządu Fundacji Ocalenie. Pracuje z osobami z doświadczeniem migracji od 12 lat. Od dwóch lat aktywistka na granicy polsko-białoruskiej.